Sesko eftir sigurmarkið: „Hvort sem það eru fimm mínútur eða 90, þá skiptir það ekki máli“

Benjamin Sesko, framherji Manchester United, var ánægður eftir sigurinn á Everton og sagði hann afar mikilvægan.
Sesko kom inn af bekknum og skoraði eina mark leiksins.
„Það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að vinna þennan leik. Þetta var mjög erfitt. Við vorum að berjast og þeir líka. Þetta var algjör 50/50 barátta en við náðum að klára þetta og tryggja sigurinn,“ sagði Sesko í viðtali við Sky Sports.
Sesko hefur komið sterkur inn að undanförnu og segir sitt hlutverk skýrt. „Fyrir mig skiptir máli að reyna að hjálpa liðinu þegar ég kem inn á. Það er ástæðan fyrir því að ég er hér. Hvort sem það eru fimm mínútur eða 90, þá skiptir það ekki máli.“
Hann sagðist einnig hafa trú á eigin getu. „Ég trúi á sjálfan mig og liðsfélagarnir gera það líka. Þeir vita hvað þeir fá frá mér þegar ég kem inn. Það er svo undir mér komið að standa undir því.“