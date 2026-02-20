Ræðir stöðu Kobbie Mainoo og útskýrir að ákvörðunin hafi ekki verið erfið

Michael Carrick, bráðabirgðastjóri Manchester United, segir að það hafi ekki verið stór ákvörðun að gefa Kobbie Mainoo tækifæri á ný eftir að hann féll út úr liðinu fyrr á tímabilinu.
Mainoo, sem er aðeins 20 ára, átti erfitt uppdráttar undir stjórn Ruben Amorim og var nánast settur til hliðar. Svo langt gekk að miðjumaðurinn íhugaði að yfirgefa félagið til að fá meiri spilatíma.
Síðan Carrick tók við hefur staða hans hins vegar breyst verulega. Mainoo hefur verið lykilmaður í liði United sem er á fimm leikja taplausu gengi í ensku úrvalsdeildinni.
Carrick þekkir leikmanninn vel og var ekki í vafa um að nýta hann. „Ég hef þekkt Kobbie lengi og unnið með honum frá því hann var mjög ungur. Það sem hann hefur gert á þessum aldri er einfaldlega ótrúlegt,“ sagði Carrick.
Hann bætti við. „Við gleymum stundum hversu ungur hann er enn. Ég er mikill aðdáandi hans og vissi hvað hann getur. Þess vegna var þetta ekki erfið ákvörðun.“
Carrick segir aðaláhersluna nú vera að leyfa Mainoo að finna taktinn aftur. „Við erum ekki að flækja hlutina. Hann er frábær leikmaður með mikla hæfileika,“ sagði stjórinn.