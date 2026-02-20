Guardiola ræðir titilbaráttuna eftir að Arsenal missteig sig í vikunni

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, telur að titilbaráttan í ensku úrvalsdeildinni sé langt frá því að vera útkljáð og að margt eigi eftir að gerast á lokasprettinum.
City er í harðri baráttu á toppi deildarinnar og Guardiola var spurður út í stöðuna. Arsenal gerði jafntefli við Wolves um helgina og er fimm stigum á undan City, en lærisveinar Guardiola eiga leik inni.
Bæði lið hafa því pálmann í sínum höndum þar sem þau eiga eftir að mætast.
„Þetta voru níu stig því við eigum leik til góða. Þegar öll lið hafa spilað jafn marga leiki munu margir hlutir gerast fram að lokum tímabilsins,“ sagði Spánverjinn.
Hann lagði einnig áherslu á að margir leikmenn liðsins skorti reynslu af slíkri baráttu. „Um 70 prósent leikmannanna eru nýir og hafa ekki þessa reynslu. Reynslan er að vinna næsta leik, það er það eina sem skiptir máli,“ bætti Guardiola við.
City hefur verið eitt af sterkustu liðum deildarinnar undanfarin ár, en Guardiola gerir sér grein fyrir að samkeppnin er hörð og ekkert er gefið í toppbaráttunni.