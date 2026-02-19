Liverpool heimsækir sama völlinn tvisvar á þremur sólarhringum

Leikdagar í 5. umferð enska bikarsins, sem fer fram helgina 6.-9. mars, hafa verið kynntir.
Liverpool hefur leik föstudaginn 6. mars með útileik gegn Wolves. Sérkennilegt er að liðin mætast einnig í deildinni aðeins þremur dögum fyrr á sama velli.
Á laugardeginum heimsækir Arsenal lið Mansfield Town, á meðan Wrexham fær stórlið Chelsea í heimsókn. Þá mætast Newcastle United og Manchester City á St James’ Park um kvöldið.
Sunnudagur býður upp á viðureignir Fulham og Southampton, auk leiks Leeds United og Norwich City.
Umferðinni lýkur svo á mánudagskvöld þegar West Ham United og Brentford eigast við í Lundúnaslag.
Föstudagur
Wolves – Liverpool
Laugardagur
Mansfield – Arsenal
Wrexham – Chelsea
Newcastle – Manchester City
Sunnudagur
Fulham – Southampton
Port Vale eða Bristol City – Sunderland
Leeds – Norwich
Mánudagur
West Ham – Brentford