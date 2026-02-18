Sjáðu tilfinningaþrungna ræðu Henry eftir meint kynþáttaníð í gær

Thierry Henry skóf ekki af því þegar hann ræddi atvik sem átti sér stað í leik Real Madrid og Benfica í Meistaradeildinni í gær.
Leikurinn var stöðvaður um tíma eftir að Vinícius Junior sakaði Gianluca Prestianni um kynþáttaníð. Vinícius tilkynnti atvikið til dómarans leiksins.
"I can relate to what Vinícius Jr. is going through.. At times you feel lonely because it's going to be your word against his word."
Thierry Henry reflects on the incident between Vinícius Jr. and Gianluca Prestianni 🗣️ pic.twitter.com/qa11TICJ9H
— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 17, 2026
Henry sagðist tengja sterkt við stöðu Vinícius. „Ég get tengt við það sem hann er að ganga í gegnum. Þetta gerðist svo oft hjá mér. Stundum ertu einn, það er þitt orð gegn hans,“ sagði Henry.
Hann gagnrýndi einnig Prestianni. „Segðu okkur hvað þú sagðir. Þú hlýtur að hafa sagt eitthvað.“
Vinícius lét sjálfur heyra í sér eftir leik. „Rasistar eru huglausir. Þetta er ekkert nýtt í mínu lífi.“
Henry sagði þreytandi að enn sé verið að ræða slík mál árið 2026. „Þú veist ekki lengur hvað þú átt að gera. Ég hef verið þarna. Ég hef verið einn.“