Arteta svarar fyrir atvikið í bílnum – „Annars verður maður berskjaldaður, fastur í bílnum og líður ekki vel“

Mikel Arteta, knattspyrnustjóri Arsenal, segist hafa fundið sig „berskjaldaðan“ eftir atvik sem átti sér stað þegar hann yfirgaf Emirates-völlinn eftir sigur liðsins á Wigan í enska bikarnum á sunnudag.
Myndband sem fór í dreifingu á samfélagsmiðlum sýnir stuðningsmann elta bíl Arteta og ítrekað biðja hann um að skrúfa niður rúðuna og skrifa á treyju. Arteta sinnti beiðninni ekki. Fjölskylda hans var með í bílnum sem sat fastur í umferð fyrir utan leikvanginn.
Arsenal endurskoðaði öryggismál leikmanna og starfsfólks fyrir þremur árum, meðal annars vegna svokallaðra veiðmanna þegar kemur að eiginhandaráritum sem reyna að græða á því að selja áritaða muni áfram.
Arteta tjáði sig um málið og lagði áherslu á að hann reyni yfirleitt að gefa sér tíma fyrir stuðningsmenn. „Ég reyni alltaf að vera mjög kurteis. Ég elska að skrifa á muni og taka myndir þegar það er hægt. Það er hluti af okkar hlutverki,“ sagði hann.
Hann bætti þó við að öryggi skipti máli. „Það eru ákveðin atriði sem við verðum að virða varðandi öryggi. Sérstaklega þegar sumir gera þetta ekki af réttum ástæðum.“
Arteta nefndi einnig fyrra atvik þar sem eiginkona hans var til staðar og fjölmiðlaumfjöllun að hans mati ósanngjörn.
„Það eru líka margir frábærir stuðningsmenn sem vilja einfaldlega eiga falleg samskipti. Ég er alltaf glaður að gera það. En stundum eru aðstæður þannig að það er ekki hægt.“
Að lokum sagði hann. „Við þurfum líka vernd. Annars verður maður berskjaldaður, fastur í bílnum og líður ekki vel. En svona er þetta, maður tekur þessu.“