Meistaradeildin: Öflugur sigur Real Madrid – Mögnuð endurkoma hjá PSG

Real Madrid vann góðan 0-1 sigur á Benfica á útivelli í umspili um laust sæti í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Vini Jr. skoraði eina mark leiksins og staða þeirra spænsku sterk fyrir seinni leikinn.
Mikill hitti var í leiknum og var Jose Mourinho, stjóri Benfica, rekinn af velli undir lok leiksins.
PSG lenti 2-0 undir gegn Monaco á útivelli en sneri leiknum sér í hag og vann 2-3 sigur þar sem Monaco missti mann af velli. Désiré Doué skoraði tvö mörk eftir að hafa komið inn sem varamaður fyrir meiddan Ousmane Dembele.
Fyrr í kvöld vann Galatasaray magnaðan 5-2 sigur á Juventus og staða þeirra því í góð.
Þá vann Dormtund góðan 2-0 sigur á Atalanta og þeir í ansi góðum málum eftir sigur á heimavelli.