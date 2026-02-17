fbpx
Þriðjudagur 17.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Á djamminu í Dubai þegar stutt er í leik

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Meistaradeildin: Öflugur sigur Real Madrid – Mögnuð endurkoma hjá PSG

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 17. febrúar 2026 22:08

Getty Images

Lesa nánar

Real Madrid vann góðan 0-1 sigur á Benfica á útivelli í umspili um laust sæti í 16 liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Vini Jr. skoraði eina mark leiksins og staða þeirra spænsku sterk fyrir seinni leikinn.

Mikill hitti var í leiknum og var Jose Mourinho, stjóri Benfica, rekinn af velli undir lok leiksins.

PSG lenti 2-0 undir gegn Monaco á útivelli en sneri leiknum sér í hag og vann 2-3 sigur þar sem Monaco missti mann af velli. Désiré Doué skoraði tvö mörk eftir að hafa komið inn sem varamaður fyrir meiddan Ousmane Dembele.

Fyrr í kvöld vann Galatasaray magnaðan 5-2 sigur á Juventus og staða þeirra því í góð.

Þá vann Dormtund góðan 2-0 sigur á Atalanta og þeir í ansi góðum málum eftir sigur á heimavelli.

