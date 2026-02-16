Svona er staðan á meiddu mönnum United – Snýr aftur eftir viku

Manchester United mætir Everton eftir viku eftir 13 daga hlé og vonast til að komast aftur á sigurbraut.
Undir stjórn Michael Carrick vann United fjóra leiki í röð áður en liðið gerði 1-1 jafntefli við West Ham. Liðið er sem stendur í fjórða sæti deildarinnar.
Enskir miðlar tóku saman stöðuna á þremur meiddum leikmönnum United og horfðu í hvenær þeir sneru aftur.
Þar segir að Mason Mount, sem missti af síðustu þremur leikjum vegna minniháttar meiðsla sem hann varð fyrir á æfingu, ætti að vera klár í slaginn gegn Everton.
Patrick Dorgu tognaði aftan í læri gegn Arsenal og eru meiðslin alvarlegri en talið var í fyrstu. Verður hann frá fram í apríl að öllum líkindum.
Loks hefur Matthijs de Ligt ekki spilað í þrjá mánuði vegna bakmeiðsla, en búast má við honum í næsta mánuði.