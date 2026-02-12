Góð tíðindi fyrir bjórþyrsta gesti

Áfengisveitingar á íþróttaviðburðum verða heimilar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Borgarráð samþykkti tillögur stýrihóps þess efnis í dag.
Þetta hefur verið mikið hitamál undanfarið en nú eru komnar skýrari reglur. Í umfjöllun Fótbolta.net um málið kemur til að mynda fram að áfengisveitingar skuli einungis heimilaðar á íþróttaviðburðum þar sem ekki er um að ræða keppni eða mót barna og ungmenna undir 18 ára aldri.
Þá má salan einungis fara fram á sérstöku afmörkuðu svæði. Óheimilt verður að selja eða neyta áfengis utan þeirra svæða sem eru sérstaklega skilgreind til þess.