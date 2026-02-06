David Beckham sagður í algjöru sjokki yfir nýjasta útspili sonarins

David Beckham er sagður miður sín eftir að sonur hans, Brooklyn Beckham, fjarlægði eða lét hylja flúr með orðinu „pabbi“ og textanum „ekska þig“, sem var tileinkað föður hans.
Heimildarmaður Mirror segir að flúrið hafi haft mikla þýðingu fyrir David.
„Brooklyn leit alltaf upp til pabba síns og vildi vera eins og hann. Hann dáðist að öllum flúrunum hans,“ segir vinur fjölskyldunnar.
„Fyrir David er þetta afar sárt,“ segir bresk blaðakona sem fylgist náið með fjölskyldunni.
Þetta tengist án efa stríðinu sem er í gangi innan fjölskyldunnar, en eins og flestir vita er Brooklyn allt annað en sáttur við foreldra sína og hefur lokað á fjölskyldu sína.