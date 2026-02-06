Carrick breytir reglu sem Ten Hag og Amorim voru báðir með

Michael Carrick hefur gert breytingar á æfingaplani hjá Manchester United frá því hann tók við sem aðalþjálfari.
Leikmenn fá nú frí daginn eftir leiki, sem er breyting frá tíð Erik ten Hag og Ruben Amorim. Áður var lögð áhersla á endurheimtaræfingar daginn eftir leiki og þeir sem spiluðu minna en 45 mínútur fóru í fulla æfingu.
Undir stjórn Carrick fá leikmenn hvíld daginn eftir leik, en endurheimt fer fram þegar hópurinn mætir næst á æfingasvæðið í Carrington. Þá hefur hann stytt æfingadagana en aukið ákefð æfinga.
Meiri áhersla er einnig lögð á einstaklingsmiðaða vinnu. Fyrrum varnarmennirnir Jonathan Woodgate og Jonny Evans hafa til að mynda unnið sérstaklega með miðvörðum liðsins að tækni og varnarleik.
Carrick virðist þannig markvisst móta sitt eigið skipulag og setja sinn svip á starfsemina á Old Trafford.