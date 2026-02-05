Greiddu honum þrjá milljarða í starfslokasamning en spöruðu samt

Raheem Sterling er talinn hafa fengið umtalsverða upphæð þegar hann samdi um að rifta samningi sínum við Chelsea með gagnkvæmu samkomulagi í síðasta mánuði. Þar með lauk þriggja og hálfs árs dvöl enska landsliðsmannsins hjá félaginu.
Sterling gekk til liðs við Chelsea frá Manchester City árið 2022 fyrir um 50 milljónir punda og skrifaði undir fimm ára samning með um 325 þúsund pund í vikulaun. Hann stóð þó ekki undir væntingum. Á síðasta tímabili var hann lánaður til Arsenal, þar sem hann skoraði eitt mark í 28 leikjum.
Eftir að hafa snúið aftur til Chelsea var Sterling settur utan hóps og æfði með öðrum leikmönnum sem voru úti í kuldanum. Þrátt fyrir brottför Enzo Maresca úr stjórastólnum var engin leið aftur inn í liðið og Chelsea staðfesti 28. janúar að samningnum hefði verið rift.
Samkvæmt Press Association afsalaði Sterling sér hluta af þeim launum sem hann átti eftir að fá samkvæmt samningi sínum, en þó er talið að Sterling hafi engu að síður fengið um 19–20 milljónir punda í uppgjör. Það hafi sparað Chelsea allt að 10 milljónir punda miðað við að halda honum út samningstímann.
Sterling er nú samningslaus og frjáls að semja við nýtt félag.