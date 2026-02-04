fbpx
Miðvikudagur 04.febrúar 2026

Enski boltinn

Segir Liverpool hálfgerða bjána að borga svona upphæð – Setur pressu á leikmanninn

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Niðurskurðarhnífurinn áfram á lofti hjá Sýn – Big Ben kippt af dagskrá skömmu eftir að verðið á öllu var hækkað

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 4. febrúar 2026 18:30

Screensho

Niðurskurðurinn hjá Sýn Sport heldur áfram, en búið er að taka þáttinn Big Ben af dagskrá. Ákvörðun um þetta var tekin á föstudag samkvæmt heimildum 433.is og tilkynnt þeim sem komu að þættinum.

Ekki er langt síðan að þátturinn Varsjá var tekin af dagskrá og því hefur dagskrárgerð í kringum enska boltinn verið skorin hressilega niður á síðustu vikum.

Niðurskurður á Sýn nær inn í þáttagerð um enska boltann – Varsjáinni kippt af dagskrá

Á sama tíma hefur Sýn verið að hækka verðið á öllum áskriftaleiðum sínum en Sýn tryggði sér sýningaréttinn á enska boltanum fyrir þetta tímabil. Nýjustu hækkanir tóku gildi í byrjun febrúar en rétt fyrir áramót var verðið á áskriftum einnig hækkað.

Áður var enski boltinn hjá Símanum í sex árin þar á undan.

Big Ben var skemmtiþáttur sem fjallaði um enska boltann og aðrar íþróttir. Guðmundur Benediktsson, Hjálmar Örn Jóhannsson og Kjartan Henry Finnbogason stýrðu þættinum og fengu ávallt tvo góða gesti. Naut þátturinn mikilla vinsælda hjá íþróttaáhugafólki.

Þátturinn var sýndur á fimmtudagskvöldum í beinni útsendingu en síðasti þátturinn fór í loftið á síðustu viku og er ekki lengur á dagskrá hjá Sýn.

Niðurskurður hefur verið innan raða Sýn undanfarna mánuði, verið er að taka til í rekstrinum sem hefur ekki staðið undir væntingum. Hefur það best sést á hlutabréfamarkaði en bréf í félaginu hafa lækkað um rúm 40 prósent á einu ári.

