Niðurskurður á Sýn nær inn í þáttagerð um enska boltann – Varsjáinni kippt af dagskrá

Þátturinn Varsjáin á Sýn Sport hefur verið tekinn af dagskrá og ekki verið til sýningar frá því um miðjan desember. Þátturinn var í tengslum við enska boltann og fór af stað í ágúst þegar enska úrvalsdeildin fór af stað hjá Sýn Sport.
Stefán Árni Pálsson og Albert Brynjar Ingason stýrðu þættinum þar sem farið var yfir enska boltann á léttum nótum, oftar en ekki voru gamlir tímar rifjaðir upp og góður gestur var með þeim. Þátturinn var sýndur vikulega.
Sýn Sport tók við enska boltanum síðasta haust og kynnti mjög metnaðarfulla dagskrá í kringum úrvalsdeildina, nú virðist eitthvað eiga að draga í land með dagskrárgerð í kringum þessa vinsælustu íþróttadeild í heimi.
Nokkur niðurskurður hefur verið innan raða Sýn undanfarna mánuði og líklegt að það að taka Varsjána af dagskrá tengist því en þátturinn naut nokkurra vinsælda á meðal áskrifenda. Ekki hefur fengist svar frá forsvarsmönnum Sýnar um málið.
Stefán Árni og Albert hafa verið áberandi í dagskrá Sýnar á síðustu árum og munu halda því áfram, Stefán Árni er lykilmaður í öllu tengdum körfubolta hjá Sýn auk þess að stýra þáttum í kringum íslenska og enska boltann. Albert heldur áfram að vera í kringum enska boltann, auk þess að vera í stóru hlutverki í Meistaradeild og Bestu deild karla.