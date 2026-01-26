Keane harður við Carrick þrátt fyrir ótrúlega byrjun

Roy Keane vildi ekki vera of yfirlýsingaglaður um framtíð Michael Carrick hjá Manchester United þrátt fyrir glæsilegan 3-2 sigur á Arsenal.
Þetta var annar sigur United í röð undir stjórn Carrick, sem stýrir liðinu út leiktíðina. Sá fyrri vannst sannfærandi gegn Manchester City, 2-0.
„Það væri fáránlegt að tala um að fá hann í starfið núna. Hann hefur átt tvo frábæra leiki, en hver sem er getur unnið tvo leiki,“ sagði United-goðsögnin Keane eftir leik.
„Jafnvel þó liðið endi í fjórða sæti væri ég ekki sannfærður um að hann sé rétti maðurinn. Alls ekki. United þarf stærri og betri knattspyrnustjóra,“ sagði hann enn fremur, en nýtti þó að byrjun Carrick væri frábær.
Carrick er sem fyrr segir ráðinn út leiktíðina, en þó nokkrir hafa verið orðaðir við stjórastólinn til frambúðar.