Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“

Mikel Arteta sagði að nú þyrftu leikmenn Arsenal að sýna karakter eftir 3-2 tap gegn Manchester United á Emirates-leikvanginum.

Arsenal er nú aðeins fjórum stigum á undan Manchester City og Aston Villa á toppnum, en liðið hefur tapað stigum tvo leiki í röð.

„Munurinn er afar lítill og við gerðum hann enn minni. Nú þurfum við að bregðast við og sjá úr hverju við erum gerðir,“ sagði Arteta.

„Við vorum ekki upp á okkar besta og þurftum að borga fyrir það. Við gáfum þeim mark sem er óvenjulegt og sárt og svo skoruðu þeir tvö ótrúleg mörk.“

Þetta var fyrsta tap Arsenal á heimavelli á leiktíðinni.

„Tap er hluti af því að vinna titla. Nú þarf að minna leikmenn á hversu góðir þeir eru og standa saman.“

