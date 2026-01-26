Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“

Mikel Arteta sagði að nú þyrftu leikmenn Arsenal að sýna karakter eftir 3-2 tap gegn Manchester United á Emirates-leikvanginum.
Arsenal er nú aðeins fjórum stigum á undan Manchester City og Aston Villa á toppnum, en liðið hefur tapað stigum tvo leiki í röð.
„Munurinn er afar lítill og við gerðum hann enn minni. Nú þurfum við að bregðast við og sjá úr hverju við erum gerðir,“ sagði Arteta.
„Við vorum ekki upp á okkar besta og þurftum að borga fyrir það. Við gáfum þeim mark sem er óvenjulegt og sárt og svo skoruðu þeir tvö ótrúleg mörk.“
Þetta var fyrsta tap Arsenal á heimavelli á leiktíðinni.
„Tap er hluti af því að vinna titla. Nú þarf að minna leikmenn á hversu góðir þeir eru og standa saman.“