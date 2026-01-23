Arsenal virkjar samtalið – Starfsmaður félagsins hefur áður fengið hann

Arsenal hefur hafið óformlegar viðræður um möguleg kaup á argentínska framherjanum Julian Alvarez frá Atlético Madrid í sumar, samkvæmt ESPN.
Skytturnar skoða það alvarlega að styrkja sóknarleikinn enn frekar í sumar, þó Viktor Gyokeres hafi verið keyptur dýrt í fyrra, en Svíinn hefur ekki staðið undir væntingum.
Andrea Berta, yfirmaður knattspyrnumála hjá Arsenal sem gekk til liðs við félagið í fyrra eftir langan feril hjá Atletico, er sagður lykilmaður í málinu. Hann stóð sjálfur að kaupum Atletico á Alvarez frá Manchester City sumarið 2024 og á í góðu sambandi við umboðsmann leikmannsins.
Talið er að það myndi kosta Arsenal nálægt 100 milljónum punda að fá þennan 26 ára gamla heimsmeistara, en hann hefur skorað 40 mörk í 85 leikjum fyrir Atletico.