Henry með kenningu um vandræði City – Telur að Guardiola hafi ekki fyllt þetta skarð

Thierry Henry telur að Manchester City sakni Kyle Walker sárlega og að það sjáist skýrt í varnarleik liðsins.
Walker, sem er 35 ára, lék sinn síðasta leik fyrir City í janúar 2025 áður en hann fór á láni til AC Milan og leikur nú með Burnley, sem á möguleika á að kaupa hann varanlega í sumar. Á sínum besta tíma var hraði Walkers lykilatriði í leik City, þar sem hann gerði liðinu kleift að taka meiri áhættu vitandi að hann gæti bjargað stöðunni í varnarskiptum.
City beið niðurlægjandi 3-1 tap gegn Bodø/Glimt í Meistaradeildinni á þriðjudagskvöldið og Henry telur að lið Pep Guardiola skorti einmitt þessa tegund varnarmanns.
„Þegar þú ert lið sem vill halda boltanum, pressar ekki vel, stöðvar ekki skyndisóknir og ert búinn að missa Kyle Walker sem hreinsaði upp allt með hraða sínum, þá ertu í vandræðum,“ sagði Henry í viðtali við CBS Sports.
Hann bætti við að áður hafi Guardiola náð að láta brottför lykilmanna líta út fyrir að skipta litlu máli, en nú sé staðan önnur. „Leikmenn sem hafa farið undanfarin ár hafa ekki verið nægilega vel leystir af hólmi,“ sagði Henry og benti á að þess vegna hafi City verið virkara á janúarmarkaðnum en áður.
Að hans mati er skortur á pressu og varnarskipulagi helsti veikleiki City um þessar mundir, sem geri liðið mun berskjaldaðra gegn skyndisóknum.