fbpx
Miðvikudagur 21.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Henry með kenningu um vandræði City – Telur að Guardiola hafi ekki fyllt þetta skarð

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Jökull Andrésson léttur, ljúfur og kátur

433
433Sport

Henry með kenningu um vandræði City – Telur að Guardiola hafi ekki fyllt þetta skarð

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 21. janúar 2026 19:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Thierry Henry telur að Manchester City sakni Kyle Walker sárlega og að það sjáist skýrt í varnarleik liðsins.

Walker, sem er 35 ára, lék sinn síðasta leik fyrir City í janúar 2025 áður en hann fór á láni til AC Milan og leikur nú með Burnley, sem á möguleika á að kaupa hann varanlega í sumar. Á sínum besta tíma var hraði Walkers lykilatriði í leik City, þar sem hann gerði liðinu kleift að taka meiri áhættu vitandi að hann gæti bjargað stöðunni í varnarskiptum.

City beið niðurlægjandi 3-1 tap gegn Bodø/Glimt í Meistaradeildinni á þriðjudagskvöldið og Henry telur að lið Pep Guardiola skorti einmitt þessa tegund varnarmanns.

„Þegar þú ert lið sem vill halda boltanum, pressar ekki vel, stöðvar ekki skyndisóknir og ert búinn að missa Kyle Walker sem hreinsaði upp allt með hraða sínum, þá ertu í vandræðum,“ sagði Henry í viðtali við CBS Sports.

Hann bætti við að áður hafi Guardiola náð að láta brottför lykilmanna líta út fyrir að skipta litlu máli, en nú sé staðan önnur. „Leikmenn sem hafa farið undanfarin ár hafa ekki verið nægilega vel leystir af hólmi,“ sagði Henry og benti á að þess vegna hafi City verið virkara á janúarmarkaðnum en áður.

Að hans mati er skortur á pressu og varnarskipulagi helsti veikleiki City um þessar mundir, sem geri liðið mun berskjaldaðra gegn skyndisóknum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Henry með kenningu um vandræði City – Telur að Guardiola hafi ekki fyllt þetta skarð
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Chelsea blandar sér í slaginn við Liverpool og United – Er eitt mesta efni Englands
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vill fá svör um framtíð sína – Óttast að HM sé í hættu
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Verður næstdýrastur í sögunni
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Reyndu við Albert en fengu neitun
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Sagðir undirbúa tilboð í Emi Martinez
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Fer formlega fram á sölu
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Hollendingarnir reyna áfram en United er tregt til að sleppa honum

Mest lesið

Hættuleg líkamsárás í Grindavík
Myndband af Beckham-fjölskyldunni kemur aftur upp á yfirborðið eftir sprengju Brooklyn – Sjáðu hvernig eiginkona hans hagaði sér
Var komin 28 vikur á leið þegar hún komst að því að eiginmaðurinn væri barnaníðingur
Sammála um að gamalt fólk eigi að vera duglegt að drekka áfengi
Íslendingar unnu ótrúlegan baráttusigur á Ungverjum – Dómarar leiksins harðlega gagnrýndir

Nýlegt

5 merki um að maki þinn gæti verið að halda framhjá
Braut rifbein við tökur á kynlífssenum með þremur körlum
Fyrrum hershöfðingi hjá NATO segir Evrópu að búa sig undir stríð við Bandaríkin
5 snemmbær einkenni heilabilunar sem fólk missir oft af eða sinnir ekki
Sögufræg miðbæjarperla Guðjóns til sölu
Fer formlega fram á sölu
Söngkonan gengst undir blóðvökvameðferð eftir að tennurnar duttu úr henni á tónleikum
Segist ekki ætla að beita hervaldi til að taka Grænland
Læknarnir Lára og Valgerður lýsa áhyggjum sínum – „Alls staðar rekst maður á áfengi“
Hollendingarnir reyna áfram en United er tregt til að sleppa honum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Carragher segir þessa menn einu raunhæfu kosti United í sumar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Fer frá einu Íslendingaliði í annað

Fer frá einu Íslendingaliði í annað
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Telja sögulegt sumar í vændum í málefnum knattspyrnustjóra
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Myndband: Kom Eiði Smára á óvart og sagði hann hafa komið af stað tískubylgju – „Þessi mynd er náttúrulega hræðileg“
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Til í að gera allt til að komast frá Liverpool

Til í að gera allt til að komast frá Liverpool
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Arsenal vonast til að geta stolið vonarstjörnu af Real Madrid

Arsenal vonast til að geta stolið vonarstjörnu af Real Madrid
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Þungt högg fyrir Grealish
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Nýtt nafn á blaði Manchester United

Nýtt nafn á blaði Manchester United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Haaland verulega ósáttur – „Þetta er vandræðalegt“
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Myndband af Beckham-fjölskyldunni kemur aftur upp á yfirborðið eftir sprengju Brooklyn – Sjáðu hvernig eiginkona hans hagaði sér
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Henry segir þetta verða að gerast hjá United áður en næsti stjóri er ráðinn

Henry segir þetta verða að gerast hjá United áður en næsti stjóri er ráðinn
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Slot furðu lostinn – „Ein skrýtnasta spurning sem ég hef fengið“

Slot furðu lostinn – „Ein skrýtnasta spurning sem ég hef fengið“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Liðsfélagi Alberts að taka nokkuð óvænt skref
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Arsenal fór langt með að tryggja efsta sætið – Tap hjá Evrópumeisturunum
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Ísland spilar á heimavelli Forest

Ísland spilar á heimavelli Forest
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Vill vera áfram þrátt fyrir áhuga að heiman
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Þetta eru einu aðilarnir í fjölskyldu Brooklyn Beckham sem hann á enn í samskiptum við
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Norðmennirnir með glæstan sigur á Manchester City
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Kemur félaga sínum til varnar eftir erfiða mánuði í London

Kemur félaga sínum til varnar eftir erfiða mánuði í London
433Sport
Í gær

Misboðið yfir aðförinni að séra Friðriki og stofna samtök – „Með ólíkindum hve lítið þarf til að fella löngu liðna menn án dóms og laga“

Misboðið yfir aðförinni að séra Friðriki og stofna samtök – „Með ólíkindum hve lítið þarf til að fella löngu liðna menn án dóms og laga“
433Sport
Í gær
Meint hjákona David Beckham varpar sprengju í kjölfar þess að sonur hans tók foreldrana af lífi í yfirlýsingu
433Sport
Í gær

Opnar sig um innihald samtala sinna við fólk sem stendur Guardiola nærri – Frétta að vænta á næstu dögum?

Opnar sig um innihald samtala sinna við fólk sem stendur Guardiola nærri – Frétta að vænta á næstu dögum?
433Sport
Í gær
KSÍ staðfestir landsleikina tvo í lok mars
433Sport
Í gær
Mbappe kemur liðsfélögum sínum til varnar
433Sport
Í gær

Varð næst launahæsti leikmaður City í gær – Mun þéna meira en 200 milljónir á mánuði

Varð næst launahæsti leikmaður City í gær – Mun þéna meira en 200 milljónir á mánuði
433Sport
Í gær

Arsenal lánar eitt sitt mesta efni í hörkuna í Frakklandi

Arsenal lánar eitt sitt mesta efni í hörkuna í Frakklandi
433Sport
Í gær
Fær dóm eftir dónaleg skilaboð og að elta konuna uppi þegar hún var við störf – „Ég vil eignast börnin þín“
433Sport
Í gær
Carragher nefnir fjóra aðila sem hann telur að United eigi að reyna að fá til að taka við