Allt klappað og klárt – Weghorst skrifaði undir hjá United

Wout Weghorst hefur skrifað undir hjá Manchester United og kemur framherjinn á láni frá Burnley. Fabrizio Romano segir frá.

Hollenski framherjinn var á láni hjá Besiktas fyrri hluta tímabilsins en náði að losa sig þaðan til að komast til United.

United borgar Besiktas þrjár milljónir evra í skaðabætur, en Weghorst átti að vera í Tyrklandi út tímabilið.

United á þó ekki forkaupsrétt á leikmanninum frá Burnley næsta sumar og þyrfti því að bjóða í hann eins og hvern annan leikmann ef félagið vill hann.

Weghorst er hollenskur landsliðsmaður og var með liðinu á Heimsmeistaramótinu í Katar. Þar fór Holland í 8-liða úrslit.

Þessi þrítugi leikmaður hefur skorað 8 mörk í 16 leikjum í tyrknesku úrvalsdeildinni á leiktíðinni. Líklega spilar Weghorst sinn fyrsta leik á morgun þegar United tekur á móti Manchester City.

