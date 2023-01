Chelsea færir sig upp á skaftið – Virðist raunverulegur möguleiki á að félagið steli Mudryk

Chelsea virðist vera að færa sig upp á skaftið í kapphlaupinu um Mykhaylo Mudryk hjá Shakhtar Donetsk.

Hinn 21 árs gamli Mudryk hefur verið sterklega orðaður við Arsenal undanfarið. Félagið leitar að liðsauka í sóknarlínu sína en Úkraínumaðurinn spilar úti á kanti.

Darijo Srna, yfirmaður knattspyrnumála hjá Shakhtar, verður staddur á leik Chelsea gegn Manchester City á morgun. Það er vísbending um að Bláliðar ætli sér að taka þátt í baráttunni um Mudryk af alvöru.

Chelsea ætlar að ræða við Shakhtar á næsta sólarhringnum.

Arsenal er hins vegar enn fyrsti kostur Mudryk. Shakhtar hafnaði tilboði félagsins á dögunum og á enn eftir að svara öðru.

Mudryk heillaði mikið með Shakhtar í Meistaradeild Evrópu fyrir áramót.

Shakhtar Donetsk director Darijo Srna will be in London this week and he's expected at the stadium for Chelsea-Manchester City game 🔵🇺🇦 #CFC

Chelsea and Shakhtar will discuss about Mudryk in the next 24h – also Arsenal remain in direct talks and player's current priority. #AFC pic.twitter.com/vdhjiHM0Fd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2023