Sjáðu atvikið: Mane brjálaður út í Salah – Alltof sjálfselskur

Sadio Mane, leikmaður Liverpool, brjálaðist í kvöld eftir að hafa spilað gegn Burnley.

Mane skoraði annað mark Liverpool í leiknum en liðið vann að lokum sannfærandi 3-0 sigur.

Mane hefði getað skorað annað mark í seinni hálfleik en liðsfélagi hans Mo Salah ákvað að gefa ekki boltann.

Mane brjálaðist eftir að hafa verið skipt útaf og var gríðarlega pirraður út í samherja sinn, Salah.

Salah er ásakaður um að hafa verið alltof sjálfselskur og reyndi að taka varnarmann á frekar en að gefa boltann.

Viðbrögð Mane má sjá hér.

Salah And Mane beef 🤞🏾🤞🏾🤞🏾 pic.twitter.com/H8B8GJvVxe — SG (@MorabandMenace) 31 August 2019

Mane visibly very angry over Salah not passing to him a few minutes ago. — This Is Anfield (@thisisanfield) 31 August 2019

Mane’s has enough of Salah’s greed in those situations. And I don’t blame him. — Attack of the Kop (@AttackoftheKop) 31 August 2019

Salah can be so greedy sometimes, you can’t blame Mane for being angry — – (@AllezTheReds) 31 August 2019

Mane 100% has the right to be angry, Salah could have slipped him in for a tap in twice. #LFC — Graeme Kelly (@GraemeKelly1) 31 August 2019