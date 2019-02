Launahæsti leikmaður United á í erfiðleikum: Svona stíga alvöru leiðtogar upp

Manchester United sigraði Chelsea í enska bikarnum í kvöld en liðin áttust við á Stamford Bridge.

Þeir Ander Herrera og Paul Pogba skoruðu mörk United sem hafði að lokum betur með tveimur mörkum gegn engu.

Stuðningsmenn United eru mjög hrifnir af Herrera en hann er með mikla ástríðu sem smitar út frá sér.

Eftir leikinn þá fór Herrera að Alexis Sanchez, liðsfélaga sínum, og var gríðarlega ástríðufullur í hegðun sinni.

Sanchez hefur verið í miklum vandræðum á Old Trafford en hann er launahæsti leikmaður liðsins eftir að hafa komið frá Arsenal í fyrra.

Herrera veit í hvernig vandræðum Sanchez hefur verið og talaði hann svo sannarlega upp eftir leikinn í kvöld.

Sanchez kom inná sem varamaður í leiknum í kvöld og var Herrera ánægður með hans frammistöðu eins og má sjá hér fyrir neðan.

Love how Ander Herrera went over to Alexis at full time. He mentioned post match how impressed he was with how hard Alexis Sanchez worked when he came on. Alexis is having a hard time and Ander Herrera being a leader and motivating him is brilliant. Has to be our next captain! pic.twitter.com/jzjeclp6DR

— The Man Utd Way (@TheManUtdWay) 18 February 2019