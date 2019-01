Sjáðu ótrúlegt væl í Jose Mourinho: Skautar framhjá staðreyndum

Jose Mourinho fyrrum stjóri Manchester United sendir lúmskar pillur þessa dagana á sitt gamla félag, Mourinho var rekinn í desember.

Mourinho hefur verið í viðtölum í Katar hjá Bein Sport en þar fær hann góðar greiðslur fyrir að tala.

Mourinho má hins vegar lítið nefna United en sendir pillur um hitt og þetta, ef hann talar of mikið skerðast greiðslur hans frá United.

Í gær fór Mourinho að ræða um það að Jurgen Klopp, stjóri Liverpool og Pep Guardiola, stjóri Manchester City myndu fá að kaupa það sem þeir vildu til félagsins. Hann telur sig ekki hafa fengið það hjá United.

Mourinho fékk hins vegar að eyða rosalegum fjárhæðum í leikmenn og það í flestar stöður, kaup hans voru hins vegar mörg misheppnuð. Nægir þar að nefna Eric Bailly, Fred, Alexis Sanchez og fleiri.

Leikmenn sem Mourinho fékk til United:

Eric Bailly

Zlatan Ibrahimovic

Paul Pogba

Henrikh Mkhitaryan

Victor Lindelof

Romelu Lukaku

Nemanja Matic

Alexis Sanchez

Fred

Diogo Dalot

Lee Grant

Ágætis magn af leikmönnum en árangur Mourinho ekki nógu góður, vælið í honum má sjá hér að neðan.

Mourinho speaks about the luxuries afforded to Guardiola and Klopp!!!#beINMourinho #beINPL #ARSCHE pic.twitter.com/1c5SHroMQF

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2019