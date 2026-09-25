Varpa ljósi á hvað kom fyrir Noah litla

Þriggja ára drengur, Noah Woods, komst í burt frá leiksvæði með því að fara í gegnum gat á grindverki. Lík hans fannst í í tjörn í þorpinu Brantham í síðustu viku. Hann hvarf frá leiksvæðinu deginum áður og höfðu meira en 1.300 manns komið að leitinni að drengnum.
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Noah var heyrnarskertur að hluta og í greiningarferli vegna mögulegrar einhverfu. Á myndum úr öryggismyndavélum sást hann leika sér á hringekju nærri heimili sínu, klæddur í hvítan bol með teiknimyndapersónunni Blæju, stuttbuxur og svarta Vans-skó.
Samkvæmt upplýsingum frá dánardómstjóra var hann að leika sér með ættingja þegar hann hvarf, ferðin á leikvöllinn hafi fram að því verið hefðbundin fyrir Noah. Lögreglan í Suffolk telur ekki að neitt saknæmt hafi átt sér stað.
Öryggismyndavélar sýna Noah koma á leikvöllinn kl. 14:13 á staðartíma á þriðjudaginn í síðustu viku. Hann sést svo síðast inni á leikvellinum kl. 14:37. Ættinginn, sem er nafnlaus í þeim gögnum sem hafa verið gerð opinber, gaf skýrslu til lögreglu.
Samkvæmt lögreglunni fór Noah af leikvellinum í gegnum gat í grindverki, þaðan fór hann yfir í almenningsgarð og þaðan út um opið hlið. Ættinginn hafi elt Noah en ekki náð að hlaupa hann uppi. Noah hafi farið að nálægri tjörn.
Ættinginn kallaði á eftir Noah en þegar hann var í 200 metra fjarlægð hafi hann misst sjónar af honum. Þá var haft samband við lögreglu og leitin hófst.
Ekki liggur fyrir nákvæm dánarorsök en lík hans fannst kl. 16:31 og var það móðir hans sem bar svo kennsl á hann á sjúkrahúsi um kvöldið.
Faðir Noah, Rhys Woods, sendi frá sér yfirlýsingu á Facebook en þar segir:
„Engin orð fá lýst sársaukanum sem fylgir þessum missi. Við erum öll gjörsamlega niðurbrotin. Noah var yndislegur og saklaus lítill drengur, fullur af ást sem hann vildi gefa öðrum, og við eigum eftir að sakna hans óskaplega mikið,“ segir Rhys og þakkaði öllum sem komu að leitinni.
„Það virðist sem hann hafi snert hjörtu fólks um allt land. Þið hafið öll tekið Noah inn í hjörtu ykkar og veitt okkur ómetanlega hjálp. Við vorum öll að reyna að koma honum heilu og höldnu heim til okkar.“