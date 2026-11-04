Hætti í skóla, vann í verksmiðju og er nú ríkasta kona Kína

Þegar Donald Trump, Bandaríkjaforseti, heimsótti Kína í maí var að sjálfsögðu boðið til hátíðarkvöldverðar. Þar voru meðal annarra Elon Musk og Tim Cook, frá Apple. Á milli þeirra sat Zhou Qunfei sem er 56 ára kona sem hætti í skóla, vann sem verkakona í verksmiðju en er nú ríkasta kona Kína.
The Independent skýrir frá þessu og segir að Zhou hafi stofnað glerframleiðslufyrirtækið Lens Technology og hafi auðgast gríðarlega á rekstri fyrirtækisins. Auður hennar er metinn á sem nemur um 233 milljörðum íslenskra króna. Jókst auður hennar um 15% síðasta árið að því er segir á listanum Hurun Richest Women in China 2026, sem var birtur nýlega.
Zhou fæddist 1970, hætti í skóla á unglingsaldri, flutti til Shenzhen og vann sem verkakona í verksmiðju sem framleiddi gler á úr. Laun hennar voru sem nemur um 150 íslenskum krónum á dag á núvirði.
Þegar hún var 23 ára stofnaði hún glervinnslufyrirtæki, lærði upp á eigin spýtur þróaða tækni við skjáprentun og framleiðslu kúpts glers.
Síðar stofnaði hún Lens Technology sem varð síðar stórframleiðandi glerskjáa fyrir snjallsíma.
Rekstur fyrirtækisins fór á mikið flug þegar það fór að framleiða skjái fyrir iPhone símana frá Apple 2007.