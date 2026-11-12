Heitar umræður um flugsiði eftir að farþegi settist við hlið eiginkonunnar

Farþegi hjá Frontier Airlines gaf upp úthlutað gagnsæti sitt eftir að annar farþegi settist við hlið eiginkonu sinnar og olli það hörðum umræðum um siðareglur í flugvélum.
Atvikið átti sér stað sunnudaginn 8. nóvember í flugi frá Atlanta til Jacksonville í Flórída, samkvæmt ferðablogginu View from the Wing.
Farþeginn kom að úthlutuðu sæti sínu, 28C, og sat þá þar annar maður við hlið eiginkonu sinnar. Í stað þess að færa sig, bauð eiginmaðurinn farþeganum miðsætið sitt, 30E, tveimur röðum aftar.
Flugfreyja blandaði sér í málið en leysti ekki deiluna. farþeginn varð að taka miðsætið, sagði á blogginu.
„Ég vil bara komast heim,“ mun farþeginn hafa sagt.
Vitni birti fyrst færsluna á Reddit en færslan hefur síðan verið eytt.
Clint Henderson, ritstjóri hjá The Points Guy í New York, sagði við Fox News Digital að teymi hans heyri oft kvartanir um slæma hegðun farþega.
The Points Guy pantaði nýlega könnun YouGov meðal meira en 2.500 fullorðinna Bandaríkjamanna, sem leiddi í ljós að 42% telja að siðareglur í flugvélum hafi versnað á síðustu fimm árum.
Þegar kemur að sætaskiptum sögðu 44% svarenda að það væri ekki dónalegt að biðja annan farþega um að skipta um sæti, en 34% sögðu það vera dónalegt, samkvæmt könnuninni.
Henderson sagði að það væri ásættanlegt að biðja um að skipta um sæti, en farþegar ættu ekki að búast við að einhver gæfi eftir betra sæti.
„Ef þetta eru jöfn skipti, eða ef þú vilt sitja með fjölskyldunni, þá finnst mér að þú hafir fullan rétt til að spyrja,“ sagði hann. „En þú verður líka að vita að „nei“ er fullkomið svar og fólki er heimilt að neita þér.“
Atvikið í Frontier vélinni leiddi til umræðu á netinu.
„Það er fáránlegt að skipta á miðsæti. Þú verður að uppfæra sætið ef þú vilt skipta,“ skrifaði einn Reddit notandi.
Aðrir spurðu hvers vegna farþeginn krafðist ekki þess að halda úthlutuðu sæti sínu, en sumir sögðust skilja hvers vegna þreyttur ferðalangur gæti ákveðið að rifrildi væri einfaldlega ekki þess virði.
„Það hefur örugglega verið að minnsta kosti eitt flug seint á kvöldin eftir vinnu þar sem ég er bara alltof þreyttur til að hafa orku í að rífast,“ skrifaði annar netverji.
Henderson sagði að deilur um sætisskipti hefðu orðið flóknari þar sem farþegar borga í auknum mæli aukalega fyrir tiltekin sæti.
„Þetta er orðið miklu erfiðara vegna þess að margir farþegar hafa borgað, og jafnvel ágætis upphæð, fyrir betri sæti á almennu farrými (e. economy),“ sagði hann.
Ef upp kæmi ágreiningur um borð ráðlagði Henderson farþegum að leysa hann ekki sjálfir.
„Reyndu ekki að slást við farþega sjálfur,“ sagði hann. „Ekki blanda þér í dramatíkina.“ Í staðinn mælti hann með því að hafa samband við flugþjón og láta starfsfólkið sjá um að takast á við aðstæður.
Könnunin leiddi einnig í ljós að 52% Bandaríkjamanna kenna samfarþegum um slæma hegðun um borð í flugvélum, frekar en flugfélögum eða samfélagsmiðlum.
„Ég hefði haldið að Bandaríkjamenn væru reiðir út í stóru flugfélögin, en þeir eru í raun reiðir út í samfarþega sína og vilja bara almenna kurteisi,“ sagði Henderson.