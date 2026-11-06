Meirihluti flugmanna hefur sofnað oftar enn einu sinni við störf - Óttast að tilkynning valdi brottrekstri

Nýleg skýrsla sýnir að ótrúlegur fjöldi flugmanna hefur sofnað á meðan þeir fljúga um háloftin. Samkvæmt skýrslu European Cockpit Association (ECA) hafa meira en þrír af hverjum fjórum flugmönnum sofnað við stjórnun flugvélar.
Rannsóknin, sem birt var í lok október leiddi í ljós að 76,8% af 7.200 flugmönnum sem tóku þátt í könnuninni höfðu misst stjórn á stýrinu að minnsta kosti einu sinni á síðustu fjórum vikum.
Í skýrslunni voru þessir blundar í miðju flugi kallaðir „örsvefn“, sem Þjóðarsvefnstofnunin (e. National Sleep Foundation) skilgreinir sem stuttar, ósjálfráðar svefnlotur sem vara í nokkrar sekúndur, og sá sem sefur tekur kannski ekki eftir, og skapa verulega öryggisáhættu fyrir þá sem stjórna ökutæki eða flugvél.
Í sumum tilfellum getur viðkomandi einstaklingur virst vakandi, jafnvel með augun opin, en heilinn er ekki að vinna úr upplýsingum. Samkvæmt Sleep Foundation er örsvefn algengt einkenni svefnleysis.
Ekki kemur á óvart að þreyta var stór þáttur í örsvefni á meðan flugi stóð, þar sem 38,8% flugmanna sögðust venjulega eða alltaf ekki fá næga hvíld, sem leiddi til uppsafnaðrar þreytu.
Aðeins 37,2% flugmanna sögðust tilkynna flugfélaginu þegar þeim þætti þeir ófærir til að sinna vinnunni eða þreyttir. Til samanburðar sögðust 24,2% ekki tilkynna og fljúga samt sem áður og nefndu ótta við refsingu og viðbrögð stjórnenda sem helstu ástæðuna.
Rannsókn ECA lagði áherslu á áhyggjur af öryggisreglu flugstjóra sem heimilar flugstjóra að lengja flugvaktartíma sinn (FDP) og/eða stytta tilskilinn hvíldartíma.
Af þeim sem tóku þátt í könnuninni sögðust 38,3% hafa notað öryggisregluna að minnsta kosti einu sinni í síðasta mánuði, en 15,2% sögðust hafa notað öryggisregluna tvisvar eða oftar. Um 69,1% lýstu áhyggjum af neikvæðum afleiðingum ef þeir höfnuðu framlengingu. Það er áhyggjuefni að 69,1% flugmanna sögðust óttast afleiðingar ef þeir höfnuðu framlengingu.
„Þegar flugmenn óttast afleiðingar fyrir starfsferil sinn er þreyta ekki tilkynnt og hættan eykst við störf í stjórnklefanum. Flugfélög og yfirvöld verða að tryggja að skýrslugjöf sé í raun og veru ekki refsiverð og að flugstjórar beiti valdsviði sínu,“ sagði Coen George, stjórnarmaður ECA, í yfirlýsingu. Hann benti einnig á að sum flugfélög þrýsta á áhafnir til að framlengja flugvaktir, bæta upp fyrir tafir og refsa þeim fyrir að neita að framlengja.
„Við höfum ítrekað varað flugmálayfirvöld við slíkum þrýstingi, sem greinilega hefur skaðleg áhrif á öryggismörk okkar, en við bíðum enn eftir að sjá marktækar aðgerðir til að stöðva þetta,“ sagði George.
Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins sagði í sinni yfirlýsingu að hún tæki þessar niðurstöður alvarlega. Hún hvatti flugfélög til að bera kennsl á og stjórna þreytuhættu með nákvæmri skýrslugjöf, aðgerðum í rekstri og öryggismenningu „þar sem áhafnarmeðlimir geta vakið athygli á áhyggjum sínum án þess að óttast neikvæðar afleiðingar.“
56% flugmanna Icelandair hafa sofnað við störf
Félag Íslenskra atvinnuflugmanna lagði þreytukönnun fyrir alla flugmenn Icelandair í fyrri hluta ágúst. Alls svöruðu 508 flugmenn, eða tæplega 80% félagsmanna. Þar voru þeir spurðir um reynslu sína undanfarna þrjá mánuði. Niðurstöðurnar eru merktar trúnaðarmál en fréttastofa RÚV greindi frá þeim í byrjun september.
Af þeim sem svöruðu sögðust 286, eða 56%, hafa upplifað óviljandi svefn, þar á meðal örsvefn, við störf um borð. Þriðjungur allra svarenda sagði það hafa gerst oftar en einu sinni.
Níu af hverjum tíu svarendum töldu vinnuálag og vaktafyrirkomulag ósjálfbært með tilliti til þreytu. Sama hlutfall taldi það hafa neikvæð áhrif á flugöryggi.