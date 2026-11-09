Nostradamus setti fram fimm spár sem sérfræðingar telja eiga við um árið 2027

Sérfræðingar eru enn að rýna í spádóma Nostradamusar, en í hvert sinn sem styttist í áramót fara menn að velta fyrir sér skrifum stjörnuspekingsins frá sextándu öld sem sagður var hafa þann hæfileika að geta séð inn í framtíðina.
Nostradamus samdi meira en 900 ljóð, hvert um sig fjögurra lína langt, og skildi eftir sig óljósa texta sem margir telja að hafi spáð fyrir um sögulega atburði, svo sem stóra brunann í London. Þótt hvergi sé minnst beint á árið 2027 í ritum hans, kafa sérfræðingar nútímans reglulega ofan í verk hans til að reyna að ráða í hvað næstu tólf mánuðir gætu borið í skauti sér.
Rétt er að skoða hvort spár hans fyrir árið 2026 gengu eftir. Þeir sem túlka spárnar vöruðu við morði á frægri manneskju og miklu uppnámi í fjölmiðlum, auk þess sem óttast var að blóðug átök gætu blossað upp í svissneska ríkinu Ticino.
„Mikilmenni verður fellt að degi til af eldingu,“ hélt spámaðurinn fram, en hingað til hefur engin þekkt stjarna verið drepin í dagsbirtu. Hann skrifaði einnig um að Mars réði för hans á himinhvolfinu, sem varð til þess að samsæriskenningasmiðir óttuðust heimsendaátök sem hafa sem betur fer ekki orðið að veruleika.
Vindum okkur í spárnar fyrir árið 2027:
Skuldakreppa
Eitt óhugnanlegt vers vekur ótta við fjármálahrun, en í því lýsir spámaðurinn ástandi þar sem samfélagið er gjörsamlega „útbrunnið og sundrað vegna skulda“. Hann varaði við „uppblásnum eftirlíkingum af gulli og silfri, sem var kastað í vatnið eftir þjófnaðinn,“ og bætti við að „öll skjöl og skuldabréf munu verða að engu“.
Óvænt pólitísk tíðindi í Frakklandi
Fræðimenn telja að 27. versið í níundu bók (Century IX) gefi til kynna óvænta áskorun fyrir þann sem nú leiðir kapphlaupið um að taka við af Emmanuel Macron í komandi forsetakosningum í Frakklandi.
„Skógarvörðurinn, vindurinn mun leika um brúna, vel tekið á móti, mun hann ráðast á ríkisarfann,“ skrifaði Nostradamus. Hugsanlegt er að hann noti konunglega titilinn hér sem myndlíkingu fyrir pólitískan arftaka.
Hækkandi hitastig og gróðureldar
Svo virðist sem spámaðurinn hafi séð fyrir þá loftslagskreppu sem við eigum nú við, því hann varaði við því að náttúran ætti í erfiðleikum með að takast á við sífellt öfgafyllri hita og óviðráðanlega gróðurelda.
„Himneskur eldur úr vestri, og úr suðri, sem berst allt austur á bóginn, ormar hálfdauðir, finna ekki svo mikið sem rót,“ skrifaði hann.
Álög fjársjóðsins á Oak Island
Aðdáendur stjörnuspekingsins telja að í einni vísunni komi fram að hinn týndi fjársjóður, sem falinn er undir eikinni í Gienne, muni finnast. Orðrómur hefur verið um að fjársjóður sé falinn á eyju undan strönd Nova Scotia í Kanada.
„Maður mun deyja, auga hans verður fyrir gormi,“ bætti spámaðurinn við.
Friðarráðstefna í Miðausturlöndum
Í einni tiltekinni vísu er minnst á mann sem kemur frá Persíu til að leggja undir sig Trebizond, sögulegt heiti yfir Íran og tyrknesku borgina Trabzon við strönd Svartahafs.
„Í eldi og vopnum, skammt frá Svartahafi,“ skrifaði hann, sem hefur orðið til þess að sérfræðingar telja að fulltrúi frá Íran muni sækja friðarráðstefnu í Tyrklandi.