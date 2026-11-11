Lekur sturtuklefinn eða ekki? - Nágrannaerjur sem staðið hafa í þrjú ár

Þessi spurning, sem virðist einföld og hefur ekki verið svarað í mörg ár, hefur leitt til harðra lagalegra átaka milli Guillerminu Girardi og samvinnufélags hennar á efri Manhattan, Castle Village, sem vill endurnýja sturtuna hennar til að gera við meintan leka í baðherberginu fyrir neðan, allt á hennar kostnað. Þar að auki vill samvinnufélagið að Girardi greiði um 200.000 dollara (tæpar 25 milljónir króna) í lögfræðikostnað vegna áframhaldandi deilunnar.
Byggingarstjórnin fullyrðir að lekinn sé til staðar. Tíu borgareftirlitsmenn segja að svo sé ekki. Hvað varðar nágrannann á neðri hæðinni vandast málið.
Vorið 2023, sex vikum eftir að Girardi flutti inn, tilkynntu nágrannar á neðri hæð hússins um „lítinn leka. Hann virðist ekki alvarlegur,“ samkvæmt tölvupósti frá umboðsmanni hússins, eins og fram kemur í dómsskjölum. Nokkrum mánuðum síðar lýsti umboðsmaðurinn lekanum sem „óíbúðarhæfu ástandi“. Allar götur síðan hafa Girardi og samvinnufélag hennar barist fyrir dómstólum án þess að endir á deilunni sé í sjónmáli.
„Það er enginn leki sem þarf að gera við,“ lýsti Girardi yfir og benti á að enginn löggiltur pípulagningamaður hafi nokkurn tímann greint leka, né heldur hafi fjölmargar eftirlitsskoðanir starfsmanna borgarinnar nokkurn tímann fundið einn.
„Sönnunargögnin sýna ótvírætt að um leka er að ræða,“ skrifaði lögmaður Castle Village í dómsskjölum. Sagði hann að „það sé engin krafa um að löggiltur pípulagningamaður komi að þessari lekaviðgerð.“
Síðasta vor, þremur árum eftir að tilkynnt var um lekann, birtust Girardi og löggiltur pípulagningamaður hennar við dyrnar hjá nágrannanum á neðri hæðinni í tilraun til að finna lekann. Þeim var meinaður aðgangur. Girardi tók upp samtöl þeirra þar sem nágrannarnir sögðu að skemmdir hefðu sést á baðherbergisloftinu en að enginn leki hefði komið upp.
„Það er engin ástæða til að laga leka sem er ekki til staðar,“ sagði Girardi við The New York Post sem fjallar um málið. „Lekinn er vísvitandi búinn til til að áreita hluthafa.“
Girardi, sérfræðingur í ónæmisfræði sem starfar fyrir bandarísku heilbrigðisstofnunina (National Institutes of Health) við rannsóknir á heilsu mæðra, kennir að hluta til viðskiptadómsreglunni um, lögunum sem veita samvinnufélagi gríðarlegt vald til að gera það sem félaginu sýnist. Girardi, 63 ára, lauk doktorsprófi í lyfja- og eiturefnafræði í heimalandi sínu, Argentínu, og kom til New York frá London sem nýdoktor árið 2000. Hún keypti tveggja herbergja íbúð sína fyrir 660.000 dollara í lok janúar 2023. Hún lét breyta skipulagi íbúðarinnar og bætti við einkaskrifstofu fyrir vinnu sína. Dóttir hennar, arkitekt í London, teiknaði uppdrættina.
Stuttu eftir komu hennar hófust endurbætur við Castle Village-bygginguna sem samanstendur af fimm eins byggingum í Hudson Heights, fólust þær í 5 milljóna dollara verkefni til að skipta út gömlum gasleiðslum. Aðrar íbúðir áttu að fá lóðrétta pípu. En áætlunin fyrir íbúð Girardi fól í sér lárétta pípu þvert yfir eldhúsloftið hennar, til að trufla ekki uppsetningu eldhússins á efri hæðinni. Slík pípa myndi koma í veg fyrir að hægt væri að útbúa skrifstofuna eins og hún hafði ráðgert.
Samvinnufélagið höfðaði mál gegn henni vegna aðgangs að íbúðinni. „Lausn sem er í hag annarra íbúa varðandi fagurfræðilegar óskir, en skaðar íbúð okkar um leið ... er mjög mismununarleg og algjörlega óásættanleg,“ skrifaði hún í dómsskjölunum. Hún tapaði og fór eftir áætluninni um gasleiðslur.
Allan tímann magnaðist deilan um lekann. Nágranninn á neðri hæðinni, Ariane Zorgniotti, greindi frá því að loftið á baðherberginu hennar hefði flagnað og myndast loftbólur. Verktaki bar þéttiefni á rörin en skemmdirnar komu aftur.
Eftir skoðun starfsmanns fjölbýlishússins, sem Girardi segir „ólöggiltan handlaginn mann“ og byggingarfulltrúa sem „aðstoðaryfirmann“, komst Castle Village að þeirri niðurstöðu að lekinn „væri næstum örugglega af völdum vandamála með sturtuklefa Girardi“ og bað um aðgang til viðgerðar, samkvæmt dómsskjölum. Starfsmaðurinn sagði að eftir að hann skrúfað frá í sturtunni „voru tréstuðningarnar í kringum sturtubotninn orðnar blautar“. Seinna, eftir reglulegar athuganir, tók hann eftir því að „þegar íbúarnir á efri hæðinni eru ekki heima í nokkra daga þornar loftið fyrir neðan og þegar þeir koma aftur eykst rakinn.“
Verktillagan felur í sér að rífa sturtuklefa Girardi og skipta út flísum baðherbergisins fyrir efni sem uppfyllir „staðla fyrir byggingarstaðla“. „Þessi tillaga felur ekki í sér pípulagningamennsku eða pípulagnavinnu,“ samkvæmt áætlun sem verktaki byggingarinnar útbjó.
Girardi og eiginmaður hennar þyrftu að greiða 9.200 dollara fyrir verkið og að vera í burtu í fimm til átta daga. Þau myndu hins vegar fá hótelkostnað greiddan.
Raunhæfari áætlun fyrir endurnýjun baðherbergisins væri 40.000 dollarar, segir Girardi. Sú tala felur í sér að skipta út Carrara marmaraflísum sem fyrri eigandi setti upp í endurbótum árið 2011 þegar baðkarinu var skipt út fyrir sturtuklefann. Reyndar hafði fyrri eigandi lent í lekavanda árið 2018 sem hún lagaði sjálf með fúguefni. Þetta var aldrei upplýst fyrir kaupin, jafnvel þótt stjórnendur, stjórn hússins og seljandi vissu af því, sagði Girardi.
Samt sem áður, trúandi orðum stjórnendanna, báru hún og eiginmaður hennar afgangs fúguefni og sílikonþéttiefni á sturtuklefann. „Við vorum í fullu samstarfi í fyrstu,“ sagði hún. „Þegar ég lít til baka sé ég mjög eftir því hversu barnaleg og trúgjörn ég var.“
Á einum tímapunkti gerði hún sína eigin prófun með því að hella litarefni sem kallast Evans-blár, sem notaður er til að rekja æðar, niður í sturtuniðurfallið hjá sér. Yfirumsjónarmaður hússins „gerði af fáfræði ráð fyrir að litarefnið væri rautt“ og sagði nágrönnunum á neðri hæðinni frá litarefnisprófinu. Nágrannarnir sögðu að loftið á baðherberginu þeirra hefði orðið rautt. Óháð litnum hefði litarefnið bent til vandamáls með niðurfalli', ekki vandamáls með sturtuklefann, skrifaði Girardi í dómsskjölunum.
„Ef lekinn hefði verið eins umfangsmikill og viðvarandi og þeir halda fram, þá hefði íbúðin fyrir neðan verið undir vatni núna,“ sagði hún við The Post. „Viðvarandi ógnin um nauðungarinnrás inn á heimili mitt án leyfis hafði í för með sér mikla streitu og ótta ... sem skapaði stöðugt ástand kvíða og varnarleysi,“ skrifaði Girardi í dómsskjölunum.
Þegar Girardi og pípulagningamaðurinn hennar bönkuðu upp á hjá nágrannanum á neðri hæðinni lýsti samvinnufélagið hegðun hennar sem fyrirsát og áreitni. „Ef fólkið fyrir neðan var í raun með leka, af hverju létu þau þá ekki pípulagningamenn koma inn svo hægt væri að gera við hann fljótt og örugglega?“ sagði Girardi. „Af hverju myndu þau loka fyrir meistarapípulagningamanninn minn?“
Í dómsskjölum lagði samvinnufélagið fram myndir af skemmdum á baðherbergisloftinu á neðri hæðinni. En þar sem engar upplýsingar um tíma eða staðsetningu liggja fyrir eru engar sannanir fyrir því að myndirnar séu réttar, heldur Girardi fram.
Nú er samvinnufélagið að reyna að rukka hana um tæplega 170.000 dollara í lögfræðikostnað.
Girardi heldur því fram að húsfélagið sé ekki að haga sér af góðri trú og hafi aldrei leitað réttrar greiningar hjá hæfum fagmanni.
Dómarinn var sammála um að engar góðar vísbendingar væru um leka í byggingunni.
„Að lokum, hvað varðar eingöngu viðgerð á sturtuklefanum og lekavandamálinu, hefur Castle Villageekki á þessum tímapunkti staðið við skyldur sínar varðandi líkur á að málið nái árangri,“ skrifaði hann. „Þeir hafa ekki lagt fram neinar skýrslur frá pípulagningamönnum ... sem staðfesta lekann né upptök hans, né heldur eru til neinar yfirlýsingar frá nágrönnum á neðri hæð um lekann.“
Í síðasta mánuði sendi stjórnin verktaka til að banka upp á hjá Girardi, tilbúinn að framkvæma baðherbergisáætlunina. Upptekið samtal sýnir hana biðja um nafn og leyfisnúmer pípulagningamannsins, sem og leyfi frá byggingardeild borgarinnar. Verktakinn gat ekki framvísað upplýsingunum og fór burt.
„Ég er ekki að neita neinum um aðgengi að baðherberginu mínu,“ sagði Girardi. „Ég er ekki að biðja neinn um að trúa mér einfaldlega. Ég bið um að sönnunargögnin verði skoðuð.“