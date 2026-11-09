Líkamsræktarþjálfari slapp naumlega frá skelfilegri heilasýkingu í sumarfríinu - Sérfræðingur bendir á viðvörunarmerki

Ástralski líkamsræktarþjálfarinn Khiana Smith, sem er 23 ára, greindi frá því í TikTok-myndbandi að hún hefði verið lögð inn á sjúkrahús eftir að hafa fengið mjög slæman höfuðverk og orðið ljósfælin. Síðar kom fram í öðru myndbandi að hún hefði greinst með heilahimnubólgu.
Smith sagðist hafa fundið á sér að eitthvað væri að þegar hún vaknaði með það sem hún lýsti sem versta höfuðverk sem hún hefði upplifað.
„Ég gat ekki einu sinni komist fram úr rúminu,“ sagði Smith. „Verkurinn var svo mikill að ég gat ekki einu sinni opnað augun almennilega. Ég var mjög ljósfælin. Ég gat ekki staðið upp án þess að detta.“
Hún beið fyrst um sinn til að sjá hvort henni myndi batna, en sagðist hafa vaknað morguninn eftir og fundið fyrir því að ástandið væri „tíu sinnum verra“. Að lokum var hún flutt með sjúkrabíl á sjúkrahús, þar sem rannsóknir leiddu í ljós sýkinguna.
Dr. Alfred Joshua, bráðalæknir í Kaliforníu og fyrrverandi yfirlæknir, sagði í samtali við Fox News Digital að einkennin sem Smith lýsti innihéldu nokkur viðvörunarmerki sem ætti að taka alvarlega.
„Hún fór að fá einkenni eins og mikinn höfuðverk og átti erfitt með ljós. Síðan fór hún að eiga erfitt með gang, og að lokum varð tal hennar óskýrt.“
Að sögn Joshua kemur heilahimnubólga til þegar verndarlögin utan um heilann og mænuna verða fyrir bólgu. Einkenni geta meðal annars verið höfuðverkur, hiti, stífur háls og ljósfælni. Erfiðleikar við gang eða tal, ruglástand og mikil þreyta eru alvarlegri merki sem kalla á tafarlausa læknisaðstoð. Alvarleiki veikindanna getur einnig ráðist af því hver orsökin er.
Joshua sagði að heilahimnubólga af völdum veira gengi oft yfir af sjálfu sér, en heilahimnubólga af völdum baktería gæti ágerst hratt og krefðist skjótrar meðferðar með sýklalyfjum.
„Sumar tegundir geta orðið til þess að einstaklingur veikist mjög, mjög alvarlega á örfáum klukkustundum,“ sagði hann.
Að sögn Smith vissu læknar í upphafi ekki hvort um væri að ræða heilahimnubólgu af völdum baktería eða veira, og því var hún meðhöndluð gegn bakteríusýkingunni til öryggis.
Ástand Smith virtist síðar batna svo mikið að hún gat yfirgefið gjörgæsludeildina, en hún sagðist hafa þurft að snúa aftur þar sem hún hélt áfram að finna fyrir höfuðverk, ljósfælni og óskýru tali. Hún greindi einnig frá minnistapi og sagði að bólga í heilanum kæmi í veg fyrir að hún gæti flogið heim.
Þegar grunur leikur á heilahimnubólgu sagði Joshua að læknar gætu notað blóðprufur, heilamyndgreiningu og mænuvökvatöku til að ákvarða hvort sýkingin sé af bakteríu-, veiru- eða af einhverju öðru af völdum. Joshua sagði að ráðlagðar bólusetningar geti verndað gegn sumum gerðum bakteríuheilahimnubólgu og ráðlagði ferðalöngum að íhuga tryggingar sem innihéldu sjúkraflutningaþjónustu.
Móðir Smith lagði einnig áherslu á mikilvægi ferðatryggingar og sagði að sjúkrahúskostnaður dóttur sinnar væri greiddur þar sem hún hefði keypt tryggingatryggingu áður en hún fór frá Ástralíu.
Joshua sagði að ekki ætti að hunsa einkenni sem fara versnandi, þar á meðal breytingar á tali, göngulagi eða annarri heilastarfsemi.
„Ef einkennin þróast á flóknari hátt og fela í sér taugatruflanir, þá má ekki bíða og sjá hvernig fer,“ sagði hann. „Leitið tafarlaust eftir bráðameðferð.“