Þetta kemur í veg fyrir að húseigendur geti slakað almennilega á í fríinu

Samkvæmt nýrri rannsókn segist einn af hverjum fimm húseigendum ekki geta slakað almennilega á í fríi, þar sem þeir hafa of miklar áhyggjur af heimilinu sínu.
Nýleg könnun, sem náði til 2.000 húseigenda, leiddi í ljós að kvíðinn gerir vart við sig nánast um leið og farið er að heiman. Tæplega tveir af hverjum þremur (65%) viðurkenna að þeir fari að velta því fyrir sér, innan við 30 mínútum eftir brottför, hvort þeir hafi læst hurðinni eða lokað bílskúrnum.
Þrjátíu og níu prósent sögðu áhyggjurnar hefjast jafnvel áður en þeir væru farnir út úr innkeyrslunni.
Rannsóknin sýndi að þessar áhyggjur fylgja húseigendum lengi eftir að þeir hafa yfirgefið heimilið. Þátttakendur segjast athuga með heimilið, annaðhvort í huganum eða í gegnum smáforrit, að meðaltali fjórum sinnum á dag, sem bendir til þess að slík athugun rói ekki endilega áhyggjurnar.
Hvað býr að baki þessum áhyggjum sem fylgja fólki allan daginn?
Fyrir 28% svarenda er líkamlegt öryggi fjölskyldu og gæludýra helsta áhyggjuefnið varðandi öryggi á heimilinu. Fjórðungur svarenda nefndi innbrot eða þjófnað sem það sem þeir hafa mestar áhyggjur af.
Könnunin, sem gerð var af Talker Research fyrir SimpliSafe, fyrirtæki sem selur öryggisbúnað og þjónustu, leiddi í ljós að tæplega einn af hverjum fimm (18%) sagðist hafa orðið fyrir tilraun til innbrots eða innbroti á síðasta ári.
Meðal þeirra sem viðurkenna að hafa áhyggjur af ólæstum dyrum eða heimilistækjum sem gleymst hefur að slökkva á, sögðu 59% að óvissan hefði orðið til þess að þeir sneru við heim til að kanna málið.
Hvernig bregðast húseigendur þá við áhyggjum af heimilinu þegar enginn er heima?
Meirihluti þeirra húseigenda sem tóku þátt í könnuninni (63%) er með einhvers konar öryggiskerfi uppsett. Af þeim hópi fylgjast 73% sjálfir með kerfinu.
Meðal þeirra sem eru ekki með öryggiskerfi á heimilinu nefna flestir (36%) kostnað við vöktun eða búnað sem hindrun, en 30% segja að þeir þurfi einfaldlega ekki á slíku að halda þar sem hverfið þeirra sé öruggt.
Af þeim sem eru með öryggiskerfi á heimilinu eru 59% með mynddyrasíma. Húseigendur reiða sig mikið á þennan búnað; 32% segja hann vera þann hluta kerfisins sem þeir treysta mest á. Helmingur (50%) telur að mynddyrasími einn og sér veiti nægilega vernd gegn innbrotum.
Þetta traust gæti þó verið á misskilningi byggt. Tæplega helmingur (48%) húseigenda, sem lentu í öryggisatviki á meðan þeir voru að heiman, komust ekki að því fyrr en þeir komu aftur heim.
„Mynddyrasímar hafa breytt því hvernig fólk fylgist með heimilum sínum, en að geta séð hvað fer fram er ekki það sama og að vera varinn,“ segir Rebecca Zavin, yfirmaður vöru- og tæknimála hjá SimpliSafe. „Þegar raunveruleg vandamál koma upp, hvort sem um er að ræða þjófnað á sendingum eða innbrotsþjóf, takmarkast virkni flestra hefðbundinna mynddyrasíma oft við að taka atvikið upp og senda húseiganda tilkynningu. Húseigandinn gæti hins vegar misst af tilkynningunni eða átt erfitt með að bregðast við. Öruggari leið er að velja mynddyrasíma sem tengdur er faglegri vöktunarþjónustu. Þá geta þjálfaðir starfsmenn gripið inn í í gegnum myndavélina í rauntíma og kallað til lögreglu ef þörf krefur.“
Það kemur í ljós að 35% þeirra sem eru með myndavél við dyrnar eru sammála þessu; þeir segja að tækið skrái aðstæður einungis óvirkt, fremur en að bregðast virkt við þeim.
Jafnvel hjá þeim sem fylgjast sjálfir með tækjunum sínum hefur tæplega fjórðungur (38%) eigenda öryggiskerfa lent í því að missa af viðvörun, einfaldlega vegna þess að þeir voru ekki tiltækir. Þá viðurkenna 39% til viðbótar að hafa misst af öryggisviðvörun vegna þess að hún hvarf meðal annarra tilkynninga.
Flestir húseigendur vilja að manneskja komi að málum þegar mest á reynir. Ef raunveruleg ógn kæmi upp sögðust 52% vilja að mannlegur aðili kæmi að úrlausninni. Aðeins 36% myndu treysta gervigreind til að bregðast við upp á eigin spýtur.
46% húseigenda segja að kerfi sem er undir eftirliti þjálfaðra sérfræðinga veiti þeim mest hugarró. Þar á eftir koma kerfi sem eigendur fylgjast sjálfir með (37%), en aðeins 17% telja kerfi sem er undir eftirliti gervigreindar veita mesta hugarró.
„Gervigreind getur verið afar verðmæt í öryggismálum þar sem hún getur greint virkni og vakið athygli á henni með skjótum hætti. En þegar hugsanleg ógn breytist í raunverulegt neyðartilvik er mannlegt mat ómissandi,“ sagði Zavin. „Gögnin úr þessari könnun staðfesta það sem við heyrum frá viðskiptavinum á hverjum degi: fólk er opið fyrir því að gervigreind gegni mikilvægu hlutverki við að greina hugsanlegar ógnir, en þegar eitthvað er í raun að gerast á heimilinu vill það að fagmenntaður aðili komi að ákvarðanatökunni.