Spákona sem nefnd er „nýja Baba Vanga“ spáir hræðilegri árás 11. september 2027

Spákona sem segist hafa spáð fyrir um nokkra stóra atburði í heiminum hefur varað við hugsanlegri árás á New York árið 2027, sem hún telur að gæti hrundið af stað mun víðtækari alþjóðlegum átökum.
Selina Avalon, sem hefur verið kölluð „nýja Baba Vanga“, telur að atvikið gæti gerst á milli mars og maí á næsta ári og að Frelsisstyttan sé í forgrunni spár hennar. „Ég sé fyrir mér mjög stórfellda árás á Frelsisstyttuna, hugsanlega næsta vor,“ segir hún í viðtali við Unilad.
Baba Vanga var blind búlgörsk spákona, dulspekingur og jurtalæknir sem varð heimsþekkt fyrir spádóma sína. Hún fæddist árið 1911 í Óttómanveldinu og lést árið 1996. Hún er oft kölluð Nostradamus Balkanríkjanna.
Selina hélt áfram að líkja hugsanlegum atburði við eina mannskæðustu hryðjuverkaárás nútímans: „Ég held að það verði árás í New York og hún muni minna á árásirnar á Tvíburaturnana.“
Selina telur að atvikið gæti haft afleiðingar langt út fyrir Bandaríkin og hugsanlega orðið hvati að stigmögnun í áframhaldandi átökum sem tengjast Íran. „Ég tel að þetta muni virka sem hvati að verulegri stigmögnun stríðsins í Persaflóa,“ sagði Selina, sem benti einnig á að NATO gæti blandað sér í víðtækari átök, þótt hún lagði áherslu á að hún sæi ekki fyrir sér að Bretland yrði sprengt eða hernumið.
Hverju hefur Selina spáð varðandi alþjóðlegan eldsneytisskort árið 2027?
Spáin um New York er ekki eina hörmungarspáin sem Selina hefur gefið út fyrir næsta ár.
Hún telur að síðasta vika febrúarmánaðar og allur marsmánuður 2027 gæti leitt til verulegs eldsneytisskorts, sem gæti haft áhrif á Bretland og aðra heimshluta. Hún útskýrði hvað hún telur að gæti valdið truflunum og benti á Hormuzsund, mikilvæga siglingaleið fyrir olíuflutningaskip.
„Ég sé raunverulegan eldsneytisskort um allan heim, sérstaklega í Bretlandi, allan marsmánuð.“
Selina telur að truflanir á vatnaleiðinni gætu haft áhrif á eldsneytisbirgðir, með hugsanlegum takmörkunum á akstri og flugi. „Hlutirnir ættu að komast í eðlilegt horf í apríl.“
Hún varar þó við því að efnahagslegar afleiðingar gætu haldið áfram og spáir hækkunum á bensíngjöldum, eldsneytisgjöldum og flugverði. Hún spáir einnig hruni á hlutabréfamarkaði, efnahagslægð og hruni á fasteignamarkaði, sem hún telur að tengist stigmögnun átaka í tengslum við Íran. Þrátt fyrir spárnar telur Selina að hlutabréfamarkaðurinn muni að lokum ná sér á strik og lýsir hruninu sem tímabundnu.
Hverju spáir Selina fyrir um Donald Trump og NATO?
Spár hennar ná einnig til Hvíta hússins, þar sem Selina spáir því að Donald Trump gæti upplifað alvarleg heilsufarsvandamál. Hún lagði til að varaforsetinn JD Vance gæti smám saman tekið að sér meiri ábyrgð sem forseti áður en hann tæki að lokum við hlutverkinu.
„Ég sé fyrir mér að Donald Trump sé í mikilli hættu heilsufarslega. Ég held að hann gæti endað á sjúkrahúsi einhvern tímann,“ sagði hún.
Selina telur einnig að átökin milli Rússlands og Úkraínu gætu þróast í langvarandi átök og að Rússland myndi að lokum ná yfirhöndinni. Hún spáði því að NATO myndi að lokum liðast í sundur í núverandi mynd og útskýrði: „Ég held líka að NATO muni að lokum sundrast.“
Hún telur þó að minni bandalag gæti myndast, með þátttöku helstu Evrópuríkja á borð við Bretland, Spán, Frakkland og Þýskaland.
Auk landfræðilegra stjórnmála spáði Selina nokkrum sinnum varðandi konungsfjölskylduna, þar á meðal trú sinni á að Vilhjálmur prins yrði konungur í maí 2027 og að krýning hans gæti átt sér stað í maí 2028. Hún spáði einnig að hjónaband Harrys prin og Meghan Markle muni enda með skilnaði.
Selina segir að andlegar hæfileikar sínar liggi í gegnum fjórar kynslóðir móðurfjölskyldu sinnar og fullyrðir að hún hafi byrjað að upplifa anda og fyrirboða skýrar um 13 ára aldur.
Meðal þeirra atburða sem hún segist hafa áður spáð fyrir um eru andlát Elísabetar II drottningar, afsögn Liz Truss og kjör Leós XIV páfa. Hún fullyrðir einnig að hafa spáð loftárásum Bandaríkjanna á Íran 21. júní 2025.