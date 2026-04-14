Skemmtisiglingin breyttist í martröð og nú hefur 16 ára drengur verið ákærður fyrir að nauðga og bana stjúpsystur sinni

Anna Kepner, 18 ára, fannst látin á skemmtiferðaskipi í nóvember, en hún hafði verið í ferðalagi með fjölskyldu sinni. Fljótlega eftir að fréttir bárust af andláti hennar var greint frá því að 16 ára stjúpbróðir Önnu væri sakborningur í málinu. Drengurinn hefur nú verið ákærður fyrir bæði kynferðisbrot og morð.
Ákæruvaldið heldur því fram að stjúpbróðirinn hafi nauðgað Önnu og svo banað henni með því að þrengja að öndunarvegi hennar. Upphaflega var drengurinn ákærður sem barnungur brotamaður en í slíkum tilfellum eru refsingar töluvert vægari. Nú hefur hann verið ákærður sem fullorðinn einstaklingur.
Faðir Önnu, Chris Kepner, er giftur móður drengsins, Shauntel Kepner. Þau sögðu í yfirlýsingu í gær að fjölskyldan væri í sárum vegna málsins: „Við erum miður okkar yfir andláti Önnu og erum enn að syrgja vegna þessa ólýsanlega harmleiks,“ sagði í yfirlýsingunni en þar kom jafnframt fram að drengurinn væri ekki í varðhaldi. „Við trúum að það sé nauðsynlegt að taka ábyrgð og við treystum því að dómskerfið muni leiða sannleikann í ljós af heilindum. Þessar aðstæður eru fjölskyldu okkar bæði sárar og flóknar. Anna var heitt elskuð og við munum halda lífi hennar og minningu á lofti.“
Fram hefur komið í fjölmiðlum að stjúpbróðirinn hafi verið með Önnu á heilanum. Hafði hún meðal annars rætt við foreldra fyrrverandi kærasta síns um áreitni stjúpbróðursins, en faðir fyrrverandi kærastans, Steven Westin, sagði við fjölmiðla skömmu eftir að málið kom upp:
„Hún óttaðist hann því hann gekk alltaf um með stóran hníf.“
Fyrrverandi tengdafaðirinn sagði eins að sonur hans hefði eitt sinn verið með myndsímtal í gangi og þá séð stjúpbróðurinn koma óboðinn inn í herbergi Önnu og reyna að leggjast ofan á hana.
„Hann var með hana á heilanum, hann laðaðist að henni eins og vitstola maður. Hann vildi byrja með henni.“
Westin segist hafa reynt að ræða þetta við foreldra Önnu en þau hafi ekki viljað heyra það.
