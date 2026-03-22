Sunnudagur 22.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Sérfræðingar eru hreinskilnir – Svona lengi eiga samfarir að vara að meðaltali

Hvað er passleg lengd á samförum?

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Flestir, ef ekki allir, hafa væntanlega heyrt sögur um karla sem geta „haldið áfram alla nóttina“ þegar kemur að kynlífi eða jafnvel séð klámmyndir þar sem samfarirnar eru lengri en fótboltaleikur.

Nú hafa nokkrir sérfræðingar stigið fram og varpað ljósi á hversu lengi samfarir ósköp venjulegs fólks standa yfir og margir geta eflaust glaðst yfir þessum upplýsingum því þeir þurfa nú ekki að hafa áhyggjur af að þurfa að stunda kynlífsmaraþon.

Klámiðnaðurinn hefur séð til þess að margir hafa fengið ansi undarlegar hugmyndir um hvað sé „eðlilegt“.

Ef þú hefur ekki úthald í klukkutíma samfarir, finnst þér þú kannski vera að bregðast en sérfræðingarnir í hlaðvarpinu „Diary of a CEO“, þar á meðal sálfræðingurinn Alok Kanojia og æðaskurðlæknirinn Rena Malik, skýrðu frá því hversu lengi samfarir venjulegs fólks standa yfir og þær upplýsingar fá eflaust marga til að varpa öndinni léttar.

3 til 7 mínútur

Kanojia sagði að samfarir vari að meðaltali í þrjár til sjö mínútur. Hann sagði einnig að helmingur þeirra kvenna, sem hann hefur rætt þetta við, segist ekki vilja að samfarirnar standi lengur en í 15 mínútur. Hann sagði mikið um óraunhæfar væntingar hvað varðar lengd samfara og að þær fylli fólk sektarkennd.

Kynin

Malik benti á að það sé líffræðilegur tímamunur á kynjunum sem verði að hafa í huga. Það taki meðalkarlinn fimm til sex mínútur að fá sáðlát en konur þurfi um 14 mínútur til að fá fullnægingu.

Meira að segja fólk, sem starfar í klámiðnaðinum, tekur undir sjónarmið sérfræðinganna og segja bæði leikstjórar og leikarar að þeir vilji helst ekki að samfarir standi lengur en í 10 til 15 mínútur. Ef þær standi yfir lengur en það, verði þær bara leiðinlegar og vélrænar.

Hvað varðar hversu oft fólk stundar kynlíf þá er mýtan að fólki stundi það að meðaltali þrisvar í viku en í raunveruleikanum stundar meðalparið kynlíf um einu sinni í viku að meðaltali.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

