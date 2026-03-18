Miðvikudagur 18.mars 2026

Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök

Miðvikudaginn 18. mars 2026 07:00

Penny og Sasha hafa stigið fram í áströlskum fjölmiðlum.

Tvær ástralskar tvíburasystrur hafa komist að því að þær eru ekki líffræðileg börn foreldra sinna eftir að DNA-próf leiddi í ljós alvarleg mistök sem áttu sér stað í glasafrjóvgunarmeðferð fyrir um þrjátíu árum.

Málið sem um ræðir hefur vakið mikla athygli í Ástralíu.

Forsaga málsins er sú að ung kona að nafni Sasha Szafranski ákvað á síðasta ári að taka erfðapróf hjá ættfræðivefnum Ancestry.com í aðdraganda þrítugsafmælis síns. Markmiðið hjá Söshu var einkum að fá betri innsýn í ættir föður hennar, sem hún hafði aldrei átt náið samband við, og kanna pólskar rætur fjölskyldunnar.

Skrýtnar niðurstöður

Niðurstöðurnar komu henni hins vegar í opna skjöldu. Í stað pólskrar ættar sýndi prófið að forfeður hennar væru frá Írlandi og Englandi. Enn meira áfall beið hennar þegar í ljós kom að ókunnug kona sem bjó í sama bæ og hún, Coffs Harbour í Nýju-Suður-Wales, væri í raun móðursystir hennar.

Sasha kom sér í samband við umrædda konu og smám saman komust þær að því að báðar fjölskyldur hefðu á sínum tíma farið í gegnum glasafrjóvgunarmeðferð. Frekari athugun leiddi í ljós að systir konunnar og móðir Söshu, Penny Szafranski, höfðu verið sjúklingar á sama tíma á Royal North Shore-sjúkrahúsinu í Sydney árið 1995.

„Það var augnablikið þegar ég áttaði mig á því að þetta var ekki villa hjá Ancestry,“ sagði Sasha í viðtali við ástralska ríkisútvarpið ABC.

Síðar kom í ljós að systir konunnar var í raun líffræðileg móðir Söshu og tvíburasystur hennar. DNA-próf frá viðurkenndum rannsóknarstofum staðfestu niðurstöðurnar og sýndu að systurnar væru ekki líffræðilegar dætur foreldra sinna eins og þær höfðu alltaf talið.

Fósturvísar virðast hafa víxlast

Talið er að rangir fósturvísar hafi fyrir mistök verið settir í leg Penny Szafranski í meðferðinni, í stað þeirra sem tilheyrðu henni og þáverandi eiginmanni hennar.

Penny lýsti áfallinu í tilfinningaþrungnu viðtali og sagði: „Ég fæddi þær, skilurðu. Þær voru mínar stelpur. Það hvarflaði aldrei að mér að þær væru það ekki.“

Hún bætti við að mistökin, sem urðu fyrir þrjátíu árum, hefðu haft djúpstæð áhrif á líf fjölskyldunnar. „Mistök sem áttu sér stað fyrir 30 árum eru nú bara líf okkar. Við verðum einhvern veginn að halda áfram með þetta og það er hræðilegt. Þetta hefði aldrei átt að gerast.“

Penny sagðist hafa verið orðin vonlítil eftir nokkrar misheppnaðar tilraunir í glasafrjóvgun á tíunda áratugnum, en ákveðið að gefa meðferðinni eitt tækifæri í viðbót. „Ef það virkar, þá virkar það og ef ekki, þá held ég að við séum búin,“ rifjaði hún upp.

Þessi lokatilraun reyndist hins vegar árangursrík. „Það var svo spennandi, því þetta hafði ekki gengið áður og svo allt í einu var ég ólétt,“ sagði hún. „Ólétt af tvíburum.“

Lögfræðingar skoða málið

Báðar fjölskyldurnar sem málið snertir hafa nú ráðið sér lögfræðinga og leitað til stjórnenda Royal North Shore-sjúkrahússins eftir skýringum á því hvað fór úrskeiðis. Hingað til hafa svör verið takmörkuð.

Samkvæmt ABC er þetta aðeins annað tilvikið í Ástralíu þar sem talið er að mistök hafi orðið við glasafrjóvgun með þeim afleiðingum að fósturvísi hafi verið komið fyrir í röngum sjúklingi. Hitt málið kom upp á síðasta ári og tengdist barni sem fæddist í Brisbane eftir meðferð hjá Monash IVF.

Heilbrigðisyfirvöld á Norður-Sydney svæðinu, sem fara með yfirumsjón með Royal North Shore-sjúkrahúsinu, hafa fengið fyrirspurn um málið en ekki tjáð sig opinberlega að svo stöddu.

