Þetta þýða algengustu draumarnir

Hér teljum við upp nokkra af algengustu draumunum og hvernig þeir eru oft túlkaðir.
Draumar um að hrapa – Draumar, þar sem maður hrapar úr mikilli hæð, eru oft tengdir við að eitthvað í lífinu virðist ekki vera eins og það á að vera. Þeir geta verið merki um óöryggi, ótta við að gera mistök eða þörfina fyrir að endurmeta ákvörðun eða þá stefnu sem hefur verið tekin í lífinu.
Draumar um að vera nakin(n) á almannafæri – Að dreyma að maður sé nakinn í vinnunni eða skólanum tengjast oft varnarleysi. Þeir geta tengst ótta við að maður verði afhjúpaður, að gallar manns verði sýnilegir eða að manni finnist maður vera svikari.
Draumar um að verið sé að elta mann – Slíkir draumar eru meðal þeirra áköfustu. Þeir eru oft túlkaðir sem tilraun til að forðast eitthvað dags daglega, til dæmis erfiðar tilfinningar, ótta eða óleyst vandamál. Hver eða hvað sem eltir þig í draumnum, gefur honum meira vægi.
Draumar um að missa tennur – Þegar maður missir tennur í draumi er það yfirleitt tengt við áhyggjur af útliti, samskiptum eða að missa stjórn á einhverju. Tennur tákna að eitthvað sé gert og missir þeirra getur endurspeglað tilfinninguna um vanmátt.
Draumar um dauðann – Draumar um dauðann snúast mjög sjaldan um dauðann í bókstaflegri merkinu. Þeir eru yfirleitt túlkaðir sem hræðsla við breytingar eða hið óþekkta. Draumar um dauða annarra eru oft túlkaðir sem sorg yfir gangi tímans og breytingum í lífinu.
Draumar um að fara í próf – Að dreyma próf er oft tengt við frammistöðuótta. Slíkir draumar geta endurspeglað tilfinninguna um að vera óundirbúinn eða ótta við að standast ekki þær væntingar sem eru gerðar til manns í lífinu.
Draumar um framhjáhald – Draumar um framhjáhald þýða sjaldan að um framhjáhald sé að ræða. Þeir eru oft túlkaðir sem merki um óöryggi, skort á trausti eða samskiptavandamál í ástarsambandi.
Draumar um að fljúga – Flugdraumar geta bæði verið frelsandi og skelfilegir. Þeir eru oft tengdir við frelsi, sjálfstæði og gleði en þeir geta einnig verið merki um ósk um að flýja frá ábyrgð eða þeim kröfum sem gerðar eru í raunveruleikanum.
Draumar um óléttu – Slíkir draumar eru oftast túlkaðir sem tákn um þróun og möguleika. Þeir geta snúist um sköpunargleði, ný verkefni eða breytingar en geta einnig verið tákn um áhyggjur og hræðslu við að taka ábyrgð.