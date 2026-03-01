Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri

Það er mikilvægt að fara reglulega til tannlæknis til að koma í veg fyrir að vandamál komi upp síðar.En þegar sumir koma til tannlæknisins gera þeir, ekki af slæmum hug, hluti sem pirra tannlækninn og í verstu tilfellunum getur þetta haft slæm áhrif á tannhirðuna.
Whitney White, Nayson Niaraki og Catrise Austin, sem eru öll tannlæknar, ræddu við miðilinn Real Simple og skýrðu frá hvað þau vilja allra helst að sjúklingar þeirra sleppi því að gera.
Að ljúga um tannburstun og tannþráðsnotkun – „Ég upplifi oft að sjúklingar ýkja hversu oft þeir tannbursta sig og nota tannþráð,“ sagði White og bætti við: „Við spyrjum alltaf um tannhirðuna þegar fólk kemur í skoðun. Sumum finnst kannski að þeir þurfi að segjast nota tannþráð daglega og bursti tennur tvisvar á dag, óháð því hvort það sé satt. En tannkjötið afhjúpar venjulega sannleikann.“
Að segjast nota spöng eða góm oftar en maður gerir – „Það er mjög erfitt að hjálpa sjúklingum að ná markmiði sínu ef við heyrum ekki sannleikann. Ef við skiljum hvað gerist, þegar sjúklingurinn fer frá okkur, getum við að lokum hjálpað honum að fá það bros sem hann hefur alltaf óskað sér,“ sagði Niraki.
Að koma of seint eða alls ekki – „Það hafa allir ávinning af þessari stöðu: heilbrigði þitt, þú sparar peninga til langs tíma litið og tannlæknirinn hefur tækifæri til að skila eins góðri vinnu og hægt er. Seinkanir, án þess að látið sé vita, eða það að mæta ekki hefur áhrif á alla áætlun dagsins. Símtal breytir miklu,“ sagði Austin.
Að mæta án þess að eiga pantaðan tíma – „Dagurinn okkar er nákvæmlega skipulagður út frá meðferðum sem taka tíma. Þegar sjúklingur kemur, án þess að eiga pantaðan tíma, getur það seinkað öllu þann daginn og komið niður á meðferðum annarra sjúklinga,“ sagði Austin.
Að reyna að tala á meðan á meðferð stendur – „Ímyndaðu þér að vera að vinna með litlum verkfærum í munni sjúklingsins á meðan viðkomandi talar, annað hvort við þig eða í símann. Það er stressandi og hættulegt. Tímarnir eru stuttir, þannig að það er best að slökkva á símanum og nota tímann til að sinna tannhirðunni. Ég bið sjúklingana að gefa mér merki ef þeir þurfa pásu eða finna til óþæginda,“ sagði White.