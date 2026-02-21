Þetta er ástæðan fyrir að ekki á að nota hraðprógramm þvottavélarinnar

Vélin getur klárað þetta á skömmum tíma og notar bæði minna vatn og rafmagn. En sérfræðingar vara fólk við að nota þetta prógramm og segja að notkun þess geti reynst dýrkeypt þegar horft er til langs tíma. ElMueble skýrir frá þessu.
Ástæðan er að fatnaður getur aflagast, vond lykt getur sest í hann og í versta falli setjast leifar af þvottaefni í trefjarnar í fatnaðinum.
Ástæðuna er að finna í þremur helstu kjörnum þvottarins: kemískum efnum, þvottavélinni og hita. Þvotturinn er samspil þvottaefnis, snúnings tromlurnar og hitastigs vatnsins.
Þvottavélar nútímans nota minna rafmagn en fyrir kynslóðir vegna þess að þær nota minna vatn, þvo við lægri hita og á rólegri hátt. Til að vega upp á móti þessu hafa framleiðendurnir lengt þvottaprógrömmin til að vatn og þvottaefni hafi tækifæri til að vinna sig inn í fatnaðinn.
Hraðprógrammið gerir þetta á allt annan hátt. Mary Gagliardi, hreinlætissérfræðingur, segir að vélin geti þvegið á mun skemmri tíma með því að tromlan snúist færri hringi, færri skol fari fram og dregið sé úr þeytivindingu.
Þetta er í sjálfu sér í góðu lagi þegar það á aðeins að fríska upp á fatnaðinn en það er hætt við að blettir, líkamslykt og þvottaefnisleifar skolist ekki nægilega vel úr honum.
Þessi prógrömm eru ætluð til að þvo lítið magn af fatnaði í einu, lítt skítug efni eða eina flík í einu. Þessi prógrömm henta ekki vel til að þvo þykk efni og efni sem krefjast mikilla þrifa.