Móðir á yfir höfði sér 15 ára fangelsi eftir að hún skildi 1 árs son sinn eftir í sjóðheitum bíl á meðan hún fékk bótox í varirnar

Maya Hernandez, tvítug móðir tveggja ungra drengja, bíður nú dómsuppkvaðningar í Bakersfield í Kaliforníu í máli tengdu andláti eins árs gamals sonar hennar síðasta sumar.
Maya skildi drenginn og tveggja ára bróður hans úti í bíl í miklum hita á meðan hún gekkst undir tveggja og hálfs tíma fegrunaraðgerð á snyrtistofu. Fékk hún bótox-fyllingu í varir.
Drengurinn lést af ofhitnun en þegar viðbragðsaðilar komu á vettvang var hann með froðu í munnvikunum. Ekkert amaði hins vegar að eldri bróður hans.
Maya sagði í yfirheyrslu lögreglu síðasta sumar að hún hefði skilið bílinn eftir í gangi og loftkælingu á fullu. Lögregla taldi hins vegar að bíllinn hefði drepið sjálkrafa á sér til að spara eldsneyti. Afar heitt var í veðri þennan dag og samkvæmt lögregluskýrslum gæti hitinn í kyrrstæðum bílnum hafa náð upp í allt að 60 gráður á celsíus.
Maya játaði sekt samkvæmt ákæru og bíður núna dóms. Hún á yfir höfði sér allt að 15 ára fangelsi.
Sjá nánar hér.