fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Pressan
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 07:30

Bláber eru ljúffeng og holl og innihalda mikið af andoxunarefnum.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ein af aðferðunum til að bæta mataræði sitt er að borða mat sem inniheldur mikið af andoxunarefnum. Þau hjálpa líkamanum að berjast við óvini sem geta skaðað frumur hans.

Ef þú vilt borða meira af andoxunarefnum, þá koma eftirfarandi matvæli sterklega til greina því þau innihalda mikið af andoxunarefnum.

Rauð ber – Rauð ber, til dæmis jarðarber, bláber og hindber, eru meðal þeirra matvæla sem innihalda mest af andoxunarefnum.

Olivia Mathisen-Holloman segir að sögn Lifestyle ao Minuto að rauð ber innihaldi einnig önnur mikilvæg næringarefni, þar á meðal C-vítamín og kalíum.

Sætar kartöflur – Sætar kartöflur innihalda mikið af andoxunarefnum að sögn Matthew J. Landry, næringarráðgjafa.

Dökkt súkkulaði – Ef dökkt súkkulaði inniheldur minnst 70% kakó þá telst það matvara sem inniheldur mikið af andoxunarefnum. Þess utan inniheldur það flavónóíða, sem geta lækkað blóðþrýstinginn, að sögn Mathisen-Holloman. Flavónóíðar geta einnig styrkt heilastarfsemina og bætt skapið.

Ætiþistlar – Ætiþistlar eru frábær uppspretta trefja og innihalda einnig mikið af andoxunarefnum. Þeir innihalda einnig flavónóíða, C-vítamín, K-vítamín, magnesíum og kalíum.

Dökkgrænt blaðsalat – Landry sagði að dökkgrænt blaðsalat á borð við spínat og kál innihaldi mikið af andoxunarefnum, vítamínum, fólin og járn.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 32 mínútum
Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
B-manneskjur gætu verið í aukinni hættu á að fá hjartasjúkdóma
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Kíktu á hendur hans á fyrsta stefnumóti – Þær segja þér allt
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
Vísindamenn leita í geimnum – Gæti breytt öllu
Pressan
Fyrir 14 klukkutímum
Hefur getnaðarvarnarpillan áhrif á rómantíkina?
Pressan
Fyrir 15 klukkutímum
Þetta er ástæðan fyrir að systkini geta upplifað barndóminn á mismunandi hátt
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Þess vegna lifa konur lengur en karlar
Pressan
Fyrir 16 klukkutímum
Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur

Mest lesið

Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Afkomandi Sigurðar Inga hjólar í Lilju rétt fyrir formannskjörið – „Hafa mistekist svona hrapallega“
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Fékk góðar fréttir af vini sínum – „Hefði óskað honum góðs gengis ef hann hefði farið“
Voru nálægt því að fara að slást rétt áður en hann fór til City
Áfall fyrir City – Rodri líklega á leið í bann fyrir þessi ummæli
Miklar breytingar framundan hjá Önnu Kristjáns – „Það kemur að leikslokum“
Segir að framherji Chelsea hafi gert stór mistök
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
Rannsókn sýnir fram á hollustu rúgbrauðs – Getur lækkað blóðfitu og hjálpað til við að léttast
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum

Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið

Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Ný rannsókn – Kaffi og te eru nánast eins og skjöldur gagnvart þessum sjúkdómum
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
110 ára maður skýrir frá leyndarmáli langlífisins – Gerir þetta á hverjum morgni
Pressan
Fyrir 21 klukkutímum

Það er aldrei of seint – Enn ein snilldarástæðan fyrir að hætta að reykja

Það er aldrei of seint – Enn ein snilldarástæðan fyrir að hætta að reykja
Pressan
Fyrir 22 klukkutímum

Fundu „strútsegg“ í þvagblöðru manns

Fundu „strútsegg“ í þvagblöðru manns
Pressan
Í gær
Fundu greinileg tengsl – Fólk í blóðflokki B eldist hægar
Pressan
Í gær

Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt

Veitingastaður birtir ótrúlegt myndband: Lagðist ansi lágt til að fá matinn frítt
Pressan
Í gær
Svipta hulunni af frönskum kennara sem hefur ferðast um heiminn og misnotað drengi áratugum saman
Pressan
Í gær
Misnotaði börn eftir að hann var náðaður af Trump – Reyndi að múta þolanda með bótum frá ríkisstjórninni
Pressan
Í gær

Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester

Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Pressan
Í gær

Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum

Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
Pressan
Í gær
Auglýsing i Ofurskálinni vakti óhug og harða gagnýni – „Ég hef aldrei séð auglýsingu rústa orðspori fyrirtækis áður“
Pressan
Í gær
Læknir sem var viðstaddur krufninguna á Epstein segir að hann hafi verið kyrktur
Pressan
Í gær

Fengu vanstillt svar frá Hvíta hússins eftir fyrirspurn um heilsu forsetans – „Límsniffandi starfsnemar“

Fengu vanstillt svar frá Hvíta hússins eftir fyrirspurn um heilsu forsetans – „Límsniffandi starfsnemar“
Pressan
Í gær
Faðir var dæmdur fyrir að slá meintan eineltishrotta dóttur sinnar
Pressan
Í gær
Baðst afsökunar en það dugði ekki til – Tekinn af lífi 20 árum eftir ódæðisverkið
Pressan
Í gær
Vendingar í máli mannsins sem steinrotaði vin sinn óvart
Pressan
Fyrir 2 dögum

FBI birtir nýjar upplýsingar um mannræningjann og hækkar verðlaunaféð

FBI birtir nýjar upplýsingar um mannræningjann og hækkar verðlaunaféð
Pressan
Fyrir 2 dögum

Dæmdur í annað sinn fyrir að drepa manneskju

Dæmdur í annað sinn fyrir að drepa manneskju
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fór óvart um borð í ranga flugvél – Áttaði sig í miðju flugi að hann var á leið í aðra heimsálfu
Pressan
Fyrir 2 dögum

Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“

Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vonsvikinn með veganmáltíð í rándýru flugi – „Versta máltíð sem ég hef nokkurn tíma fengið“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Andrés hefur ekki borgað penný til baka af láninu fyrir sáttagreiðslunni til Virginia Guiffre
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum

Þingmaður leitaði að nafni Trump í óritskoðuðu Epstein-skjölunum – Leitin skilaði rúmlega milljón niðurstöðum
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu“

Ný og sláandi réttarrannsókn segir að Kurt Cubain hafi verið myrtur – „Þetta var morð. Við þurfum að gera eitthvað í þessu“
Pressan
Fyrir 3 dögum
Samverkakona Epsteins segir að 25 karlmenn hafi gert þöggunarsamninga við þolendur
Pressan
Fyrir 3 dögum
„Kanadíski Epstein“ afplánar 11 ára dóm – Bauð Andrew í heimsókn á karabíska lúxusgrenið sitt þar sem mansal og myrkraverk tíðkuðust