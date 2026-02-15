Þessar fimm fæðutegundir innihalda mikið af andoxunarefnum

Ef þú vilt borða meira af andoxunarefnum, þá koma eftirfarandi matvæli sterklega til greina því þau innihalda mikið af andoxunarefnum.
Rauð ber – Rauð ber, til dæmis jarðarber, bláber og hindber, eru meðal þeirra matvæla sem innihalda mest af andoxunarefnum.
Olivia Mathisen-Holloman segir að sögn Lifestyle ao Minuto að rauð ber innihaldi einnig önnur mikilvæg næringarefni, þar á meðal C-vítamín og kalíum.
Sætar kartöflur – Sætar kartöflur innihalda mikið af andoxunarefnum að sögn Matthew J. Landry, næringarráðgjafa.
Dökkt súkkulaði – Ef dökkt súkkulaði inniheldur minnst 70% kakó þá telst það matvara sem inniheldur mikið af andoxunarefnum. Þess utan inniheldur það flavónóíða, sem geta lækkað blóðþrýstinginn, að sögn Mathisen-Holloman. Flavónóíðar geta einnig styrkt heilastarfsemina og bætt skapið.
Ætiþistlar – Ætiþistlar eru frábær uppspretta trefja og innihalda einnig mikið af andoxunarefnum. Þeir innihalda einnig flavónóíða, C-vítamín, K-vítamín, magnesíum og kalíum.
Dökkgrænt blaðsalat – Landry sagði að dökkgrænt blaðsalat á borð við spínat og kál innihaldi mikið af andoxunarefnum, vítamínum, fólin og járn.