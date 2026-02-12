Fyrrum yfirmaður FBI tjáir sig óhugnanlegt myndband af meintum ræningja Nancy Guthrie – „Þetta virkar bara frekar furðulegt“

Dan Bongino starfaði um skamma hríð sem yfirmaður bandarísku alríkislögreglunnar (FBI) eftir að Donald Trump var svarinn inn í embætti í janúar á síðasta ári. Hann hefur verið ráðinn til Fox News, en áður var hann vinsæll hlaðvarpsstjórnandi.
Bongino þykir nú meiri sérfræðingur en áður í málefnum sem varða lögreglurannsóknir og hans fyrsta verk eftir að hann var ráðinn til FOX var að taka fyrir mál Nancy Guthrie, móður sjónvarpskonunnar Savannah Guthrie, sem hefur verið saknað frá 31. janúar. Talið er að Nancy hafi verið rænt og hafa meintir ræningjar sett sig í samband við fjölmiðla til að krefjast lausnargjalds.
Lögregla birti á þriðjudag myndband sem á að sýna sakborning í málinu. Um er að ræða upptöku úr öryggismyndavél en þar má sjá meintan ræningja grímuklæddan. Myndbandið hefur vakið mikinn óhug.
BREAKING: The FBI have released Additional recovered images from the same camera at Nancy Guthrie’s front door the morning of her disappearance, including two videos of the individual. pic.twitter.com/36M4pvZR76
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 10, 2026
Bongino segist geta lesið ýmislegt úr myndbandinu. Viðkomandi virðist fyrir það fyrsta vera kunnugur staðháttum.
„Þú tekur eftir því að þegar hann kemur þarna horfir hann niður. Kannski heldur hann að það séu einhverjar öryggismyndavélar á svæðinu sem hann veit ekki af, en svo virðist hann, ef þú horfir á þetta, hissa – ég er að horfa á þetta núna – hann virðist ætla sér að banka á hurðina og svo verður hann hissa á því að það sé öryggismyndavél á dyrabjöllunni. Svo í stað þess að nota eitthvað einfalt, eins og límband, fer hann og grípur, með frekar viðvangningslegum hætti, einhverja plöntu sem hann reynir að nota til að hylja myndavélina. Þetta virkar bara frekar furðulegt.“
Bongino segist líka, hafandi starfað við löggæslu og eftir að hafa verið skotvopnaeigandi allt sitt líf, að maðurinn virðist halda á byssu sinni með undarlegum hætti. Bongino áætlar að maðurinn sé um 175-180 sm á hæð og tekur fram að þó maðurinn sé með skíðagrímu þá ætti FBI að vera með tækni til að greina andlitsdrætti.
Hann veltir eins fyrir sér hvort meintur ræningi hafi þekkt til Guthrie-fjölskyldunnar og jafnvel starfað fyrir hana við garðslátt, rafvirkjun eða annað.
„Við höfum séð mál sem þetta áður, þar sem þeir höfðu starfað innan heimilisins, áttað sig á því að hér var um efnað fólk að ræða, og svo skilja þeir eftir glugga opninn og koma síðar og lauma sér þar inn. Gerðist það í þessu máli? Var þetta einhver sem býr í nágrenninu?“
Bongino veltir eins fyrir sér hvort lausnargjaldsbréfin sem hafa borist fjölmiðlum séu raunverulega frá ræningjunum. Hér gæti verið um harmleik að ræða þar sem innbrot fór úr böndunum.
„Kannski reiknaði hann með því að enginn væri heima en svo kemur hún til dyra, eitthvað á sér stað, og hún slasast.“
Bongino telur það líklegustu skýringuna að Nancy hafi verið ráðinn bani.
„Ég vil ekki fara fram úr rannsókninni á þessum tíma, en á þessum tímapunkti virðist það vera líklegasta skýringin.“