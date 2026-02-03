Cougar-sambönd heitari en nokkru sinni fyrr

Channing Muller hafði alltaf verið í sambandi við menn á hennar aldri, oftast voru þeir nokkrum árum eldri. Eftir hræðilegt sambandsslit árið 2019 ákvað hún að hún þyrfti að prófa eitthvað nýtt.
Sálfræðingur hennar fékk hugmynd og lagði til að hún skoðaði karlmenn utan hennar venjulega aldurs.
„Hann sagði bara: Farðu 10 ár upp og 10 ár niður og sjáðu til“ segir Muller, sem rekur sitt eigið samskiptafyrirtæki í Chicago, við The New York Post.
Muller, sem var þá 34 ára, fór inn á stefnumótaappið Bumble og breytti aldursvali sínu. Hún varð hissa þegar 24 ára gamall maður hafði samband næstum strax.
„Hann bauð mér út á stefnumót, hann skipulagði stefnumótið og áður en fyrsta stefnumótið var jafnvel búið var hann bara svona: „Hvenær get ég séð þig aftur?““ sagði hún. „Svo bauðst hann til að koma og sækja mig á annað stefnumótið.“
Hún varð undrandi. Maðurinn var svo skýr í ásetningi sínum, svo þroskaður, svo meðvitaður um það, sérstaklega í samanburði við fyrrverandi mann Muller. „Ég áttaði mig á því að tilfinningalegur þroski og tölulegur aldur fara ekki saman.“
Muller er nú fertug og fer næstum eingöngu út með yngri karlmönnum. Hún naut þess jafnvel einu sinni að vera í sambandi með manni sem er 14 árum yngri en hún. (Þau eru núna góðir vinir.) Hún viðurkennir að stundum eigi ungu mennirnir meðleigjendur, stundum eigi þeir óþolandi unglinga og stundum skilji þeir ekki tilvísanir hennar í poppmenningu, eða virðast þurfa móður meira en kærustu. En oftast eru þeir lífsglaðari, opnari og skemmtilegri en miðaldra jafnaldrar þeirra.
„Þeir eru opnari fyrir því að fara á stefnumót án þess að láta líta út eins og: ég er að taka þig í viðtal fyrir hjónaband,“ segir Muller. Hún segir yngri mennina kunna að skemmta sér og bjóða á skemmtilegt stefnumót. Henni hefur verið boðið á skauta, í minigolf, á píanóbar og á háværan karaoke-stað. „Þetta var upplifun sem opnaði augu mín,,“ segir hún og hlær.
Hún segir forvitni yngri manna og áhugi þeirra einnig ná inn í svefnherbergið.
„Ég verð að segja að þeir eru ákafir,“ segir Muller, sem vill ekki gefa of mikið upp, bróðir hennar gæti verið að lesa!
Aldursmunur í samböndum er ekki nýtt fyrirbrigði, en oftast virðist það vera karlmaðurinn sem er eldri þegar um er að ræða samband konu og karlmanns. Það er þó ekki algilt.
Tónlistarkonan Cher, 79 ára, er nú að slá sér upp með 38 ára tónlistarframleiðanda. Madonna, 77 ára, er að hitta knattspyrnustjörnuna Akeem Morris, 29 ára. Leikkonan Sienna Miller, 43 ára, á von á sínu öðru barni með hinum 29 ára gamla Oli Green.
Á hvíta tjaldinu vakti Nicole Kidman athygli árið 2024 í hlutverki háfleygs forstjóra sem lætur skrifstofustarfsnemann stjórna sér í Babygirl. Kidman var þá 57 ára og Harris Dickinson sem lék móti henni 28 ára. Gwyneth Paltrow á í ástarsambandi við mun yngri Timothee Chalamet í Marty Supreme, sem tilnefnd er til Óskarsverðlauna. Hún verður 54 ára á árinu og Chalamet 31 árs.
Í umfjöllun The Post er rakið að cougarsambönd nútímans á hvíta tjaldinu séu langt frá skopgerðum konum í kvikmyndum fortíðarinnar og vísar þar til Gloriu Swanson í Sunset Boulevard og Anne Bancroft í The Graduate.
„Það hjálpar,“ segir Junie Moon, sérfræðingur í ást og samböndum sem sérhæfir sig í þjálfun kvenna eldri en 50 ára. „Þegar þú sérð Cher og Madonnu, eða í raun hvern sem er þarna úti sem sýnir konu, sem hefur viðhorfið: Ég hef alveg jafn mikinn rétt til að fara á stefnumót við hvern sem ég vil, alveg eins og karlmaður. Því meira verður hugmyndin um að kona sé með yngri manni eðlileg og því meira hugsum við: Hey, af hverju ekki ég?
„Ég á þessar líflegu, frábæru konur sem ég vinn með sem eru á sextugs-, sjötugs- og áttræðisaldri, og þær eru í formi, þær eru sterkar og þær vilja hafa gaman og lifa stóru lífi,“ bætti Moon við. „Og þær eru stundum að komast að því að karlar eru að hægja á sér. Svo þessar konur hugsa með sér að þær þurfi að yngja upp. Og af hverju ættu þær ekki að gera það?“