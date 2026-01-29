fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“

Fimmtudaginn 29. janúar 2026 22:00

Jacob Lyon. Mynd: Facebook.

Lýst var eftir Jacob Lyon í febrúar árið 2016 en þá hafði móðir hans ekki séð hann í þrjá mánuði. Jacob var þá 19 ára gamall. Hann glímdi við geðrænar áskoranir og hafði legið inn á geðdeild mánuði áður en hann hvarf.

Jacob Lyon er frá Niceville í Florida. Árið 2022 fundust í um 15 km fjarlægð mannabein sem síðan þá hafa verið til rannsóknar hjá lögreglu í tengslum við hvarf Jacobs. Niðurstaða flókinna og langvarandi DNA-rannsókna er sú að beinin séu líkamsleifar horfna piltsins.

Í tilkynningu frá lögreglustjóra segir: „Þetta er ekki niðurstaðan sem samfélagið okkar vonaðist eftir. En ég vona að það færi fjölskyldu hans sálarró að vita að Jacob er fundinn.“

Ennfremur segir: „Tíu ár eru langur tími en Jacob er kominn heim.“ – „Jakob er aftur kominn til fjölskyldu sinnar og fjölskyldan getur lokað málinu að einhverju leyti. Vonandi eigum við eftir að fá fleiri svör.“

Dánarorsök Jacobs Lyon er ókunn en rannsókn málsins heldur áfram.

Sjá nánar á vef Metro.

