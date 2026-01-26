Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum

Tvær systur sem voru aðskildar sem börn eftir að faðir þeirra myrti móður þeirra með hamri hafa sameinast á ný eftir 51 árs aðskilnað. Janet Brocklehurst og Theresa Fazzani voru fimm og sjö ára þegar móðir þeirra, Helen Barnes, var barin til bana af eiginmanni sínum, Malcolm, á heimili þeirra í Newport í Wales í Bretlandi þann 27. desember 1973.
Janet og tvær yngri systur þeirra voru ættleiddar og fluttar til Somerset, en fjölskylda hennar tók Theresu að sér þegar í ljós kom að Barnes var ekki líffræðilegur faðir hennar.
Í meira en hálfa öld vissu systurnar ekki hin væri á lífi, hvað þá hvar hún byggi, þar til Facebook-hópur hjálpaði Theresu að hafa upp á systrum hennar í júlí 2025. Hún kallaði það „brjálæðislegasta upplifun, það var bara mjög spennandi“.
Tveimur dögum eftir jól árið 1973, með steinsofandi í rúmum sínum, tók Barnes, 35 ára, upp hamar og barði Helen, 30 ára, til bana.
Janet sagði í viðtali við BBC að kveikjan hefði verið að móðir hennar sagði að hún vildi að hann færi og börnin yrðu hjá henni.
Theresa, sem nú er 59 ára og starfar sem geðheilbrigðisráðgjafi á Wight-eyju, man eftir að hafa gengið inn í dimmt svefnherbergi hjónanna. „Ég veit ekki hvort eitthvað vakti mig, en ég man að þetta var eitthvað sem ég var ekki vön að gera.“
Barnes sagði henni að sækja systur sínar og gera sig klára því hann væri að fara með þær út. „Mamma þín er sofandi,“ sagði hann.
„Ég man eftir því þegar við öll fórum upp í bílinn og ókum af stað. Ég vissi ekki hvert við vorum að fara út eða hvers vegna þá,“ segir Theresa.
Malcolm fór með börnin í fimm daga akstur til skoska þorpsins John O’ Groats og gisti á hóteli þar til hann gaf sig fram við lögreglu, en einnig voru getgátur um hvort einhver á bensínstöð hefði gefið lögreglunni upplýsingar.
Janet, 57 ára, sem nú býr í Suður-Wales, sagði: „Fyrsta skiptið sem við vissum að eitthvað var að var augljóslega þegar lögreglan mætti og fór með okkur öll á lögreglustöðina.
„Þetta er ógnvekjandi því hvað hefði tekið við eftir John O’ Groats?“
Barnes játaði sig sekan um morð og hlaut lífstíðardóm en var látinn laus eftir níu ár. Hann lést árið 2023.
Eftir að börnin voru upphaflega tekin í fóstur í Skotlandi voru þau flutt aftur til Newport og dvöldu þar í um það bil ár.
Þau voru neydd til að heimsækja Barnes í fangelsi mánaðarlega vegna dómsúrskurðar. Þá var Theresa átta ára og henni var sagt að Barnes væri ekki raunverulegur pabbi hennar.
Líffræðilegur faðir hennar, eiginkona hans og stjúpfaðir eiginkonunnar komu einu sinni til að hitta hana áður en þau tóku hana í burtu. Theresa sagði: „Ég hélt að við værum að fara út, en mér var ekki sagt að ég væri að fara að eilífu og augljóslega var systrum mínum ekki heldur sagt það.“
Janet man eftir því að Theresa „gekk svo hamingjusöm í burtu með þessum manni“ og henni var síðan sagt: „Þetta er búið, þú munt aldrei sjá hana aftur.“ „Þetta braut hjarta mitt.“
Að sögn Theresu bannaði faðir hennar henni að tala um systur sínar og hitta þær.
„Ég komst að því þegar ég varð eldri, hann hefur jafnvel gefið í skyn við annað fólk að ég væri að búa systur mínar og mömmu mína til að fá athygli,“ bætti hún við.
Á meðan voru Janet og systkini hennar ættleidd og fluttu til Somerset, en Janet sagði að líf hennar væri helvíti.
Í mörg ár voru einu upplýsingarnar sem systurnar höfðu um dauða mömmu sinnar úrklippur úr dagblaði þar sem sagði að Barnes hefði myrt hana vegna þess að henni „líkaði samkynhneigð“ og vanrækti börnin sín.
En systurnar trúa þessu ekki og Theresa sagði að barnapían þeirra hefði sagt þeim að mamma þeirra elskaði þær og hefði unnið á krá þar sem Barnes vildi ekki vinna.
„Ég man ekki eftir því að mamma okkar hafi verið neitt annað en yndisleg við okkur,“ sagði Theresa. „Stærsta minning mín er mamma mín að spila Elvis allan tímann á meðan hún eldaði og söng og við vorum öll þarna í eldhúsinu. Ég man að systir mín Janet var alltaf við hlið mér. Ég man ekki alveg eftir því að mamma og Barnes hafi rifist, ef svo var þá var því haldið fjarri okkur.“
Janet hætti aldrei að hugsa um Theresu en hafði enga hugmynd um hvernig hún gæti fundið hana. Hún vissi að systir hennar bar ítalskt eftirnafn og stundum rakst hún á mögulegt nafn á netinu en var hrædd um að Theresa yrði reið vegna þess að „pabbi minn drap mömmu hennar“ og það stöðvaði hana í frekari leit að systur sinni. Theresa hugsaði einnig um að reyna að hafa samband við systur sínar en vissi ekki hvort þær væru saman eða jafnvel á lífi. Þar sem hún hafði átt svo erfiða æsku var hún óviss um hvort hún gæti tekist á við það ef þær höfnuðu henni.
Í fyrra rakst hún á löngu týndan fjölskylduhóp á Facebook og hugsaði: „Ég er að verða sextug í ár, ég vil ekki deyja án þess að vita hvort þær eru á lífi.“ Innan tveggja daga frá því að hún bað rannsakendur hópsins um aðstoð svaraði einn henni og sagði: „Ég held að ég hafi fundið systur þínar.“
Janet hringdi í Theresu í myndbandssímtali og þær brustu í grát og Janet sagði: „Ó, guð minn góður, ég hélt að ég myndi deyja án þess að þekkja þig aftur.“ Theresa sagði að símtalið hefði verið „brjálæðisleg upplifun. Það var bara mjög spennandi“. „Það var svo gott að fá minningar staðfestar, því maður veit að þegar maður eldist hugsar maður „mundi ég þetta rétt“?“
„Að lifa án Theresu var líf með djúpri sorg og þrá,“ sagði Janet. „Svo um leið og við tengdumst aftur var það svo gleðilegt og léttir að ég ætlaði ekki að lifa degi lengur án hennar.“
Systurnar hafa hringt myndbandssímtöl daglega og Theresa kom til að sjá systur sínar í eigin persónu í fyrsta skipti í hálfa öld í ágúst 2025. Janet sagði að hún væri svo spennt að hún sannfærði starfsfólk á lestarstöðinni um að leyfa henni að fara upp á pallinn til að sjá lest systur sinnar koma til Cardiff.
Theresa sagði: „Ég steig út úr lestinni og hún var bara að ganga upp brautarpallinn og ég hugsaði: „Guð minn góður, ég trúi því bara ekki að þetta sért þú, að þú sért hérna.“ „Við fundum að það var svo auðvelt að tala saman og svo auðvelt að vera saman.“
Janet sagði að hún hafi ekki hætt að brosa og systurnar tvær fóru að reyna að vinna upp tapaðan tíma og og pússla saman lífi sínu „Á hverjum degi er ég að skipuleggja hvenær við ætlum að sjást næst,“ sagði Janet.
Janet sagði að þegar hún talaði um andlát móður sinnar segi fólk oft „ó, jæja, það var á áttunda áratugnum“. „Segðu mér hvað hefur breyst hvað þetta varðar í dag? Kona deyr vegna þess að hún vill ekki lengur vera með eiginmanni sínum eða maka. Ástæðan fyrir því að ég tjái mig er að hvetja aðrar konur til að vera hugrakkar. Meira þarf að gera til að vernda konur og stúlkur.“