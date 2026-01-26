Stofnaði stuðningshóp eftir að dóttir hennar lokaði á hana

Laura Wellington er fjögurra barna móðir árið 1998 greindist eiginmaður hennar með krabbamein og lést nokkrum árum seinna. Wellington þurfti því að ala upp börn sín ein, en hún telur að hún hafi staðið sig ágætlega. Vissulega hafi hún gert mistök eins og allir foreldrar, en hún segist ekki veigra sér við að horfast í augu við það og biðja börnin afsökunar þegar við á. Engu að síður lenti hún í því árið 2024 að dóttir hennar lokaði alfarið á hana. Wellington deilir sögu sinni með People.
Dóttirin ákvað að skella sér í háskólanám erlendis og fluttist því til Ástralíu. Þar kynntist hún manni, varð ástfangin og ákvað að setjast þar að. Þegar kærastinn fór á skeljarnar hringdi hún í móður sína og tilkynnti henni að brúðkaup væri framundan. Það kom Wellington svo að óvörum þegar dóttir hennar hafði samband viku síðar og tilkynnti henni að nærveru hennar væri ekki óskað í brúðkaupinu.
Wellington brást við með því að hafa samband við unnusta dóttur sinnar. Í skilaboðunum sagðist hún ekki lengur samþykkja ráðahaginn en að hún óskaði þeim engu að síður alls hins besta. Næst hafði dóttirin samband og bað móður sína að senda sér pappíra sem hún þurfti til að geta gengið í hjónaband erlendis. Wellington var enn sár og sagði dóttur sinni að hún þyrfti tíma til að melta það að vera ekki boðið í brúðkaupið. Þá ákvað dóttirin að loka alfarið á móður sína og hefur ekki haft samband síðan. Þetta gerðist árið 2024. Dóttirin hefur eins lokað á systkini sín og aðra fjölskyldumeðlimi.
Wellington segist hafa orðið kjaftstopp og ekki vitað sitt rjúkandi ráð. Hvað geta foreldrar gert í svona stöðu? Hún ákvað því að deila reynslu sinni á netinu í von um að finna fleiri í sömu stöðu.
„Þess vegna ákvað ég að finna annað fólk í sömu stöðu því ég bara náði ekki utan að að, í fyrsta lagi að þetta hafi komið fyrir mig og í öðru lagi að ég væri sú eina í þessari stöðu. Enginn var samt að tala um þetta. Ég fann engan.“
Hún ákvað að birta myndband á netinu þar sem hún kallaði sjálfa sig tilfinningalega dyramottu barns sem hefði lokað á foreldri sitt. Myndbandið fór á flug og þá heyrði Wellington loks frá fleiri foreldrum í sömu aðstæðum. Hún sá að vandinn var stærri en hana óraði fyrir og ákvað að stofna Facebook-hópinn Doormat Mom No More.
„Það voru allir svo þakklátir að standa ekki lengur einir. Það er svo neyðarlegt þegar barnið manns lokar á mann, því allir segja alltaf að ef barnið lokar á þig þá hljótir þú að hafa gert eitthvað. Þessir foreldrar eru samt að segja: Ég gerði ekki neitt. Ég var venjulegt foreldri. Gerði ég mistök? Já. Baðst ég afsökunar? Já.“
Wellington segist lesa allar færslurnar í hópnum til að reyna að átta sig á því hvers vegna svona gerist. Hún telur að samfélagsmiðlar spili þarna stórt hlutverk. Þar myndast bergmálshellar vegna pólitískra skoðana, siðferðis og annars. Þar sé fólki bent á að loka á fólk sem er á annari skoðun en það sjálft. Þetta sé að kljúfa fjölskyldur í sundur.
Sjálf segist Wellongton vona að dóttir hennar sjái að sér. Það muni þó taka tíma að byggja aftur upp traust. Hún viðurkennir eins að í sumum tilvikum er það rétt ákvörðun að loka á foreldra, en það þurfi að vera til umburðarlyndi fyrir ólíkum skoðunum.
The Guardian birti frétt á föstudaginn þar sem talað var um að faraldur sé nú í gangi þar sem fólk slítur samskiptum við fjölskyldumeðlimi, þá einkum við systkini sín og foreldra en einnig börn, ömmur, afa og barnabörn. Fréttin var rituð í kjölfar þess að Brooklyn Beckham lokaði á fjölskyldu sína með eftirminnilegum hætti.