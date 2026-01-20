Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög

Albani sem ógnaði lögreglumanni í Paisley í Skotlandi, í maí árið 2024, hefur verið dæmdur í tíu ára fangelsi.
Maðurinn, sem er 32 ára gamall, ók stolnum Volkswagen inn í merktan lögreglubíl. Hann tók síðan upp keðjusög og gerði sig líklegan til að ráðast á lögreglumann sem hljóp undan honum.
Lögreglumaðurinn sagðist hafa óttast um líf sitt og gerði allt sem hann gat til að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá árásarmanninum sem hrópaði níðyrði um lögregluna er hann hljóp með keðjusögina í höndunum um stræti skosku borgarinnar.
Dómari í málinu sagðist aldrei hafa vitað til þess að maður hefði beitt keðjusög sem vopni.
Sakborningurinn albanski heitir Liridon Kastrati og lét hann öllum illum látum í dómsalnum eftir að dómur hafði verið kveðinn upp yfir honum. Hann var sakfelldur fyrir manndrápstilraun þó að honum hafi ekki tekist að skaða lögreglumanninn.
