Þriðjudagur 20.janúar 2026

Fékk tíu ára fangelsi fyrir að ógna lögreglumanni með keðjusög

Pressan
Þriðjudaginn 20. janúar 2026 14:30

Albani sem ógnaði lögreglumanni í Paisley í Skotlandi, í maí árið 2024, hefur verið dæmdur í tíu ára fangelsi.

Maðurinn, sem er 32 ára gamall, ók stolnum Volkswagen inn í merktan lögreglubíl. Hann tók síðan upp keðjusög og gerði sig líklegan til að ráðast á lögreglumann sem hljóp undan honum.

Lögreglumaðurinn sagðist hafa óttast um líf sitt og gerði allt sem hann gat til að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá árásarmanninum sem hrópaði níðyrði um lögregluna er hann hljóp með keðjusögina í höndunum um stræti skosku borgarinnar.

Dómari í málinu sagðist aldrei hafa vitað til þess að maður hefði beitt keðjusög sem vopni.

Sakborningurinn albanski heitir Liridon Kastrati og lét hann öllum illum látum í dómsalnum eftir að dómur hafði verið kveðinn upp yfir honum. Hann var sakfelldur fyrir manndrápstilraun þó að honum hafi ekki tekist að skaða lögreglumanninn.

Sjá nánar um málið á vef Mirror.

 

