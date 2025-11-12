Unglingsstúlka sagðist ofsótt af konudraugi — Síðan fannst hauskúpa konu í Hello Kitty dúkku

Hrottaleg pynting og morð á konu árið 1999 ko í ljós eftir að hauskúpa hennar fannst saumuð inn í Hello Kitty dúkku.
Fan Man-yee, 23 ára næturklúbbsgestgjafi í Hong Kong, var rænt, pyntuð og myrt af þremur mönnum árið 1999 í hrottafengnu máli sem fékk nafnið „Hello Kitty morðið“ eftir að höfuðkúpa hennar fannst saumuð inni í Hello Kitty hafmeyjadúkku.
Raunir hennar hófust með skuld: Fan skuldaði um 20.000 HK, um 318 þúsund íslenskar krónur á þeim tíma, til Chan Man-lok, glæpamanns og meðlims í skipulögðum glæpasamtökum Hong Kong.
Chan, ásamt Leung Shing-cho og Leung Wai-lun, rændu Fan og fóru með hana í íbúð á þriðju hæð, skreytta með Hello Kitty vörum, í Kowloon, norðurhluta Hong Kong. Saksóknarar og sérfræðingar sögðu síðar við fjölmiðla að mennirnir hefðu verið undir áhrifum metamfetamíns stóran hluta þess tíma sem þeir héldu fan í haldi.
Næstu vikurnar var Fan barin, svelt og haldið í hlekkjum. Þrettán ára stúlka, sem síðar var þekkt fyrir dómi sem Ah Fong, bar vitni um að hún hefði orðið vitni að og stundum tekið þátt í ofbeldinu.
Ah Fong sagði að Fan hefði verið brennd með heitum hlutum, slegin með vatnspípum og einu sinni bundin við rekka með hendurnar krosslagðar yfir höfði sér í nokkrar klukkustundir.
Unglingsstúlkan, sem hafði hlaupið að heiman og orðið hluti af hópi Chans, lýsti fyrir lögreglu íbúð þar sem metamfetamínneysla var stöðug og ofbeldi tíð.
Fan varð fyrir árás „næstum daglega“ samkvæmt dómsskjölum sem The Washington Post greindi frá. Eftir því sem misnotkunin hélt áfram versnaði ástand hennar. Að lokum lést hún af sárum sínum, þó ekki væri hægt að ákvarða nákvæma dánarorsök vegna ástands jarðnesku leifa hennar, staðreynd sem síðar hafði áhrif á dóminn yfir gerendum hennar.
Í maí 1999 fór Ah Fong á lögreglustöðina í Tsim Sha Tsui og sagði lögreglumönnum að hún væri ásótt af draugi konu sem hafði látist í íbúðinni við Granville Road.
Lögreglan elti hana að íbúðinni og fann þrjá poka sem innihéldu sundurlimaðar leifar Fan. Höfuðkúpa hennar hafði verið saumuð inn í Hello Kitty hafmeyjardúkku, enöðrum líkamshlutum var hent með heimilisruslinu og fundust aldrei.
Málið vakti mikla athygli í Hong Kong, borg sem er þekkt fyrir lága morðtíðni.
„Aldrei hefur dómstóll í Hong Kong á undanförnum árum heyrt um slíka grimmd, spillingu, kæruleysi, grimmd og ofbeldi. Almenningur á rétt á vernd gegn fólki eins og þér,“ sagði dómari Peter Nguyen, sem stýrði réttarhöldunum.
Eftir sex vikna réttarhöld sakfelldi kviðdómurinn Chan, Leung og Leung fyrir manndráp af gáleysi frekar en morð og komst að þeirri niðurstöðu að ekki væru nægjanleg sönnunargögn til að ákvarða hvernig Fan lést. Allir þrír mennirnir voru dæmdir í lífstíðarfangelsi. Ah Fong, sem vann með lögreglu og bar vitni fyrir dómi, fékk friðhelgi.