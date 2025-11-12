Ákærður fyrir tvö morð – Segir dulkóðuð skilaboð kakkalakka hafa sagt sér að drepa

Karlmaður frá Nýju Mexíkó sem sakaður er um tvö morð segir lögreglu að kakkalakki hafi sagt honum að drepa.
Hinn grunaði Alexis Hernandez, 25 ára, sagðist hafa fengið „dulkóðuð skilaboð í kakkalakka“ um að hann „þyrfti að drepa“.
Föstudaginn 7. nóvember, um klukkan 22:27 að staðartíma, brugðust lögreglumenn í Bernalillo-sýslu við tilkynningu um skothríð nálægt 1400-blokkinni í Entrada Bonita.
„Þegar lögreglumenn komu á staðinn fundu þeir tvo látna karlmenn inni í húsinu með greinileg skotsár. Þrír fullorðnir til viðbótar og tvö ung börn fundust einnig inni í húsinu. Fullorðnu mennirnir voru handteknir til yfirheyrslu og börnin voru fjarlægð af vettvangi á öruggan hátt,“ sagði í færslu lögreglunnar á Facebook, þar sem einnig kom fram að einn grunaður, Hernandez, væri í haldi.
Hernandez var vistaður í fangelsi að morgni laugardagsins 8. nóvember og hefur verið ákærður fyrir tvö morð af fyrsta stigi.
Eftir að lögreglumenn brugðust við skotárásinni á föstudag, mætti Hernandez þeim við aðalinnganginn og hann „hafði skotvopn í beltinu og sverð sjóliða um mjöðmina“, sagði í handtökuskipun.
Í handtökuskipuninni segir að hinn grunaði hafi sagt lögreglumönnum að hann væri í sjóhernum og „þurfti að gera það sem hann þurfti að gera“. Hann var handtekinn og sagði að tvö lík væru inni í eigninni. Í skjalinu kom fram að Hernandez taldi eiganda eignarinnar hafa verið að elta hann með því að setja upp myndavélar í ljósunum. Hann heyrði einnig „ógnvekjandi raddir frá loftræstikerfinu“.
Lögreglumenn fundu látinn mann „með hugsanleg skotsár“ fyrir framan húsið eftir að hafa farið inn í íbúðina, en annar maður með greinileg stungusár fannst í íbúð hússins. Annað fórnarlambanna var eigandi eignarinnar og yfirvöld bættu við að grunaði hefði staðfest að hann þekkti báða látnu mennina.
Hernandez sagði að hann hefði „fengið merki“ um að drepa eiganda eignarinnar. Í skjalinu kom fram að grunaði hefði „fengið dulkóðuð skilaboð í kakkalakka vegna þess að [eiganda eignarinnar] líkaði ekki við kakkalakka. Þessi skilaboð sögðu Alexis að hann þyrfti að drepa [hann]“ og bætti við að grunaði hefði að sögn verið að „sjá merki allt í kringum sig sem hann sá og gat ekki hunsað“.
Í handtökuskipuninni sagði að grunaði hefði áður keypt Glock-skammbyssu sér til verndar og bætt við að hann hefði verið hræddur um líf sitt þegar mennirnir tveir voru sagðir hafa farið með hann inn í bakherbergi hússins. Í handtökuskipuninni segir að Hernandez hafi síðan skotið eiganda hússins í höfuðið og hinn manninn í eldhúsinu. Hann er síðan sagður hafa skotið fórnarlömbin aftur eftir að hafa endurhlaðið byssuna sína.
Hernandez hélt því fram að hann hygðist ekki taka börnin tvö sem voru í húsinu eða gera neitt við þau, en hann sagðist hafa vitað að unglingarnir væru í húsinu og að þeir hefðu séð hann skjóta mennina.