fbpx
Miðvikudagur 12.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Ákærður fyrir tvö morð – Segir dulkóðuð skilaboð kakkalakka hafa sagt sér að drepa

Pressan
Miðvikudaginn 12. nóvember 2025 06:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Karlmaður frá Nýju Mexíkó sem sakaður er um tvö morð segir lögreglu að kakkalakki hafi sagt honum að drepa.

Hinn grunaði Alexis Hernandez, 25 ára, sagðist hafa fengið „dulkóðuð skilaboð í kakkalakka“ um að hann „þyrfti að drepa“.

Föstudaginn 7. nóvember, um klukkan 22:27 að staðartíma, brugðust lögreglumenn í Bernalillo-sýslu við tilkynningu um skothríð nálægt 1400-blokkinni í Entrada Bonita.

„Þegar lögreglumenn komu á staðinn fundu þeir tvo látna karlmenn inni í húsinu með greinileg skotsár. Þrír fullorðnir til viðbótar og tvö ung börn fundust einnig inni í húsinu. Fullorðnu mennirnir voru handteknir til yfirheyrslu og börnin voru fjarlægð af vettvangi á öruggan hátt,“ sagði í færslu lögreglunnar á Facebook, þar sem einnig kom fram að einn grunaður, Hernandez, væri í haldi.

Hernandez var vistaður í fangelsi að morgni laugardagsins 8. nóvember og hefur verið ákærður fyrir tvö morð af fyrsta stigi.

Eftir að lögreglumenn brugðust við skotárásinni á föstudag, mætti ​​Hernandez þeim við aðalinnganginn og hann „hafði skotvopn í beltinu og sverð sjóliða um mjöðmina“, sagði í handtökuskipun.

Í handtökuskipuninni segir að hinn grunaði hafi sagt lögreglumönnum að hann væri í sjóhernum og „þurfti að gera það sem hann þurfti að gera“. Hann var handtekinn og sagði að tvö lík væru inni í eigninni. Í skjalinu kom fram að Hernandez taldi eiganda eignarinnar hafa verið að elta hann með því að setja upp myndavélar í ljósunum. Hann heyrði einnig „ógnvekjandi raddir frá loftræstikerfinu“.

Lögreglumenn fundu látinn mann „með hugsanleg skotsár“ fyrir framan húsið eftir að hafa farið inn í íbúðina, en annar maður með greinileg stungusár fannst í íbúð hússins. Annað fórnarlambanna var eigandi eignarinnar og yfirvöld bættu við að grunaði hefði staðfest að hann þekkti báða látnu mennina.

Hernandez sagði að hann hefði „fengið merki“ um að drepa eiganda eignarinnar. Í skjalinu kom fram að grunaði hefði „fengið dulkóðuð skilaboð í kakkalakka vegna þess að [eiganda eignarinnar] líkaði ekki við kakkalakka. Þessi skilaboð sögðu Alexis að hann þyrfti að drepa [hann]“ og bætti við að grunaði hefði að sögn verið að „sjá merki allt í kringum sig sem hann sá og gat ekki hunsað“.

Í handtökuskipuninni sagði að grunaði hefði áður keypt Glock-skammbyssu sér til verndar og bætt við að hann hefði verið hræddur um líf sitt þegar mennirnir tveir voru sagðir hafa farið með hann inn í bakherbergi hússins. Í handtökuskipuninni segir að Hernandez hafi síðan skotið eiganda hússins í höfuðið og hinn manninn í eldhúsinu. Hann er síðan sagður hafa skotið fórnarlömbin aftur eftir að hafa endurhlaðið byssuna sína.

Hernandez hélt því fram að hann hygðist ekki taka börnin tvö sem voru í húsinu eða gera neitt við þau, en hann sagðist hafa vitað að unglingarnir væru í húsinu og að þeir hefðu séð hann skjóta mennina.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 59 mínútum
Ákærður fyrir tvö morð – Segir dulkóðuð skilaboð kakkalakka hafa sagt sér að drepa
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
Varar við ferðalögum til vinsæls áfangastaðar eftir óhugnanleg dauðsföll
Pressan
Fyrir 11 klukkutímum
Segja græðgi eigenda hafa valdið því að 25 ungar stúlkur létu lífið í sumarbúðum
Pressan
Fyrir 12 klukkutímum
Telja að ríkir Vesturlandabúar hafi tekið þátt í hrottalegum morðtúrisma sér til skemmtunar
Pressan
Fyrir 13 klukkutímum
„Ég svaf hjá öðrum manni nóttina fyrir brúðkaupið og giftist samt“
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Sakaður um að brugga Angelu Merkel og fleirum banaráð í gegnum vefsvæði hægri öfgamanna
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Hjónin sögð taktlaust tvíeyki – „Þetta er svo klisjukennt“
Pressan
Í gær
Endalaus hneykslismál liðsmanns Svíþjóðardemókrata – Gat ekki hætt að taka myndbönd af sjálfum sér undir áhrifum

Mest lesið

Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Höfðu betur gegn landeigandanum – Fá að búa áfram í orlofshúsinu og hafa það á lóðinni
Engar Robin klementínur í verslanir fyrir þessi jól
Vilhjálmur eftir frétt RÚV í gærkvöldi – „Tími til kominn að segja stopp. Heimilin á Íslandi hafa fengið nóg“
Helgi Magnús lætur allt flakka – „Fyrirgefðu frönskuna mína“

Nýlegt

Hrottaleg saga ungs pars skekur Texas- „Við leggjum af stað í dögun“
Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Vikan á Instagram – Ísgæinn klæddi sig í jakkaföt en konan í rauða kjólnum var ekki hrifin
Brendan Rodgers gæti verið að landa stóru starfi á Englandi
Yfir þúsund leikmenn í Tyrklandi settir í bann fyrir veðmálabrot – 27 leikmenn í efstu deild
Ásakanir um einelti á árshátíð laganema í HR – „Þetta var mjög niðurlægjandi“
Gunnar kallar eftir breytingum í samstarfi skóla og íþrótta á Íslandi – „Ég er að tala um ef Kalli brókar þrjá inni á baði, auðvitað á það ekki að fá viðgangast“
Eiður Aron fylgir Davíði Smára í Njarðvík
Pressan
Í gær
Nýjar afhjúpanir í máli hjónanna sem hlutu viðurstyggilegan dauðdaga
Pressan
Í gær

Fór út um morguninn að bera út blaðið og kom svo að fjölskyldu sinni látinni – Martröðin var samt bara rétt að byrja

Fór út um morguninn að bera út blaðið og kom svo að fjölskyldu sinni látinni – Martröðin var samt bara rétt að byrja
Pressan
Í gær
Ráðgáta í Frakklandi: Var að grafa fyrir sundlaug við heimili sitt þegar hann datt í lukkupottinn
Pressan
Í gær
Spurningar vakna um heilsu Pútíns eftir handaband hans og ungrar konu á dögunum
Pressan
Í gær

Kona sem fæddist án heila fagnar 20 ára afmæli

Kona sem fæddist án heila fagnar 20 ára afmæli
Pressan
Í gær

TikTok-stjarna tekin af lífi fyrir framan fjölskylduna sína

TikTok-stjarna tekin af lífi fyrir framan fjölskylduna sína
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vendingar í máli kennara sem var skotinn af sex ára nemanda sínum – Þetta fær hún í bætur
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Vonandi er Pútín ekki svo óútreiknanlegur og heimskur“

„Vonandi er Pútín ekki svo óútreiknanlegur og heimskur“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Lík rússneskra hjóna fundust illa leikin í eyðimörk nærri Dubai – Blóðug hefnd fyrir samviskulaus svik
Pressan
Fyrir 2 dögum
Ungur maður nauðgaði ókunnugri konu á sextugsaldri á almannafæri því hann var hreinn sveinn
Pressan
Fyrir 2 dögum

Andrew fyrrum Bretaprins fékk vændiskonur í Buckinghamhöll – Og mamma hans hylmdi yfir það

Andrew fyrrum Bretaprins fékk vændiskonur í Buckinghamhöll – Og mamma hans hylmdi yfir það
Pressan
Fyrir 2 dögum

„Systir mín er ómerkileg og gefur börnunum mínum hræðilegar gjafir“

„Systir mín er ómerkileg og gefur börnunum mínum hræðilegar gjafir“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Bandarískur þjálfari fann bestu matvöruna hérlendis
Pressan
Fyrir 2 dögum
Gagnrýnir „pirrandi“ Kourtney Kardashian – „Hún gerir mig brjálaða“
Pressan
Fyrir 2 dögum

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“
Pressan
Fyrir 2 dögum
Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sagðist alls ekki vilja hitta Chris Hansen – Gettu hver kom til dyra
Pressan
Fyrir 3 dögum
Sinnti gæslu á skólaballi dóttur sinnar – hefur nú verið handtekin og á yfir höfði sér 60 ára fangelsi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sögulegt bann tekur gildi á Maldíveyjum

Sögulegt bann tekur gildi á Maldíveyjum
Pressan
Fyrir 4 dögum

Sjúklegt athæfi miðaldra klámstjörnu – Sögð hafa afhöfðað barnsföður sinn í ótrúlegum tilgangi

Sjúklegt athæfi miðaldra klámstjörnu – Sögð hafa afhöfðað barnsföður sinn í ótrúlegum tilgangi
Pressan
Fyrir 4 dögum
Stjörnukokkur myrti fyrrverandi og börn þeirra á jóladag
Pressan
Fyrir 4 dögum

Orðin þreytt á óboðuðum heimsóknum tengdó og leitar ráða

Orðin þreytt á óboðuðum heimsóknum tengdó og leitar ráða
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fjögurra barna móðir skotin til bana – fór á rangt heimili í vinnunni
Pressan
Fyrir 4 dögum
Ránið bíræfna í Louvre-safninu – Lykilorð myndavélakerfisins var eins einfalt og það gat orðið
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fyrrverandi fulltrúi CIA: Kínverjar og Rússar senda „kynlífsnjósnara“ til Bandaríkjanna

Fyrrverandi fulltrúi CIA: Kínverjar og Rússar senda „kynlífsnjósnara“ til Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 5 dögum

Faðir stúlkunnar fannst látinn – Skilaði sér ekki til afplánunar

Faðir stúlkunnar fannst látinn – Skilaði sér ekki til afplánunar
Pressan
Fyrir 5 dögum
Jóhann Karl fyrrum Spánarkonungur rifjar upp þegar hann drap 14 ára bróður sinn
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vilja þyrma lífi fanga á dauðadeild