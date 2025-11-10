fbpx
Mánudagur 10.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Spurningar vakna um heilsu Pútíns eftir handaband hans og ungrar konu á dögunum

Pressan
Mánudaginn 10. nóvember 2025 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Í gegnum tíðina hefur mikið verið rætt og ritað um heilsu Vladimír Pútín Rússlandsforseta. Sumir hafa gengið svo langt að segja að hann glími við krabbamein og sé dauðvona.

Þrátt fyrir ýmsar vangaveltur hefur Pútín ekki látið neinn bilbug á sér finna og var hann mættur á ráðstefnu á dögunum þar sem hann heilsaði hinni 22 ára Yekaterinu Leshchinskaya með handabandi.

Yekaterina er formaður samtakanna Russian Healthy Fatherland og ræddu þau Pútín meðal annars mögulegt bann við sölu á rafsígarettum í Rússlandi.

Það vakti athygli netverja, að því er segir í frétt Mail Online, að þegar hann rétti fram höndina sáust áberandi bólgnar æðar á hægri handarbaki hans. Þá sást hann meðal annars kreppa hnefann ítrekað undir jakkaerminni.

Úkraínski blaðamaðurinn Dmitry Gordon sagði um myndbandið að hendurnar á forsetanum væru augljóslega bólgnar og þær virtust „aumar“. Aðrir benda á að myndbandið gefi ekkert annað til kynna en að Pútín eldist eins og aðrir og það sem sjáist séu ekkert nema eðlileg öldrunarmerki.

Hvað sem því líður hefur myndbandið komið af stað vangaveltum um heilsu Pútíns.

Í nóvember í fyrra sáust merki um einkennilega kippi og titring í fótum hans þegar hann heimsótti Astana, höfuðborg Kasakstan.

Bob Berookhim, skurðlæknir í New York, sagði við það tilefni að Pútín væri hugsanlega með Parkinsons-sjúkdóm eða annan taugasjúkdóm. Það væri þó erfitt að leggja mat á það þar sem tiltölulega fá nýleg myndskeið væru til af forsetanum.

Það hefur einnig vakið umtal að andlit forsetans virðist oft á tíðum þrútið og bólgið. „Það gæti bent til þess að hann sé í sterameðferð sem gæti verið tilkomin vegna bólgusjúkdóma, verkja eða annarra alvarlegri veikinda,“ sagði Dr. Berookhim. „Það gæti líka stafað af þyngdaraukningu.“

Í frétt Mail Online er rifjað upp að kenningin um að Pútín hafi verið undir eftirliti krabbameinssérfræðinga eigi rætur að rekja til rannsóknar fréttamiðilsins Proekt árið 2022.

Greindu blaðamenn miðilsins ferðir forsetans til dvalarstaðar hans í Sochi við Svartahaf og tengdi þær við bókanir lækna á nálægum hótelum. Niðurstaðan var að krabbameinsskurðlæknir, sem sérhæfir sig í skjaldkirtilskrabbameini, hafi heimsótt hann 35 sinnum og dvalið þar í samtals 166 daga.

Yfirvöld í Kreml hafa í nokkur skipti brugðist við fréttaflutningi um meintan heilsubrest forsetans og sagt að hann sé við góða heilsu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 2 klukkutímum
Spurningar vakna um heilsu Pútíns eftir handaband hans og ungrar konu á dögunum
Pressan
Fyrir 4 klukkutímum
Kona sem fæddist án heila fagnar 20 ára afmæli
Pressan
Fyrir 9 klukkutímum
TikTok-stjarna tekin af lífi fyrir framan fjölskylduna sína
Pressan
Fyrir 10 klukkutímum
Vendingar í máli kennara sem var skotinn af sex ára nemanda sínum – Þetta fær hún í bætur
Pressan
Fyrir 17 klukkutímum
„Vonandi er Pútín ekki svo óútreiknanlegur og heimskur“
Pressan
Fyrir 18 klukkutímum
Lík rússneskra hjóna fundust illa leikin í eyðimörk nærri Dubai – Blóðug hefnd fyrir samviskulaus svik
Pressan
Fyrir 19 klukkutímum
Ungur maður nauðgaði ókunnugri konu á sextugsaldri á almannafæri því hann var hreinn sveinn
Pressan
Fyrir 20 klukkutímum
Andrew fyrrum Bretaprins fékk vændiskonur í Buckinghamhöll – Og mamma hans hylmdi yfir það

Mest lesið

Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Varð vitni að ömurlegu atviki í Bónus og kennir móðurinni um: „Drengurinn gekk brotinn í burtu“
Lík rússneskra hjóna fundust illa leikin í eyðimörk nærri Dubai – Blóðug hefnd fyrir samviskulaus svik
Hinn 11 ára gamli Pétur er fundinn í Orlando – Móðursystir hans segir það búðarstarfsmanni að þakka
Bandarískur þjálfari fann bestu matvöruna hérlendis

Nýlegt

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“
Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
Auðmaðurinn Jóhann búinn að fá nóg af skattheimtu ríkisins – „Ég er korter frá því að flytja héðan“
Píeta-samtökin fá 35 milljóna króna styrk
Verður fyrsta verkefni Hermanns að hreinsa út á Hlíðarenda? – „Það er eitthvað annað“
Selfyssingurinn með smiðsaugað: Hver er Grímur Hergeirsson sem nú hefur verið settur ríkislögreglustjóri?
Hjólar í Florian Wirtz – „Hann leit út eins og lítill strákur á vellinum“
Pressan
Fyrir 23 klukkutímum
Gagnrýnir „pirrandi“ Kourtney Kardashian – „Hún gerir mig brjálaða“
Pressan
Í gær

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“
Pressan
Í gær
Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun
Pressan
Í gær
Sagðist alls ekki vilja hitta Chris Hansen – Gettu hver kom til dyra
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sinnti gæslu á skólaballi dóttur sinnar – hefur nú verið handtekin og á yfir höfði sér 60 ára fangelsi

Sinnti gæslu á skólaballi dóttur sinnar – hefur nú verið handtekin og á yfir höfði sér 60 ára fangelsi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Sögulegt bann tekur gildi á Maldíveyjum

Sögulegt bann tekur gildi á Maldíveyjum
Pressan
Fyrir 2 dögum
Sjúklegt athæfi miðaldra klámstjörnu – Sögð hafa afhöfðað barnsföður sinn í ótrúlegum tilgangi
Pressan
Fyrir 2 dögum

Stjörnukokkur myrti fyrrverandi og börn þeirra á jóladag

Stjörnukokkur myrti fyrrverandi og börn þeirra á jóladag
Pressan
Fyrir 2 dögum
Orðin þreytt á óboðuðum heimsóknum tengdó og leitar ráða
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fjögurra barna móðir skotin til bana – fór á rangt heimili í vinnunni
Pressan
Fyrir 3 dögum

Ránið bíræfna í Louvre-safninu – Lykilorð myndavélakerfisins var eins einfalt og það gat orðið

Ránið bíræfna í Louvre-safninu – Lykilorð myndavélakerfisins var eins einfalt og það gat orðið
Pressan
Fyrir 3 dögum

Fyrrverandi fulltrúi CIA: Kínverjar og Rússar senda „kynlífsnjósnara“ til Bandaríkjanna

Fyrrverandi fulltrúi CIA: Kínverjar og Rússar senda „kynlífsnjósnara“ til Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 3 dögum
Faðir stúlkunnar fannst látinn – Skilaði sér ekki til afplánunar
Pressan
Fyrir 3 dögum
Jóhann Karl fyrrum Spánarkonungur rifjar upp þegar hann drap 14 ára bróður sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vilja þyrma lífi fanga á dauðadeild

Vilja þyrma lífi fanga á dauðadeild
Pressan
Fyrir 4 dögum
Bjargaði lífi fjögurra barna og mannsins sem hótaði að drepa þau
Pressan
Fyrir 4 dögum
Þingkona missti stjórn á sér á flugvelli og urðaði yfir starfsmenn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Snýr óvænt aftur eftir 8 ára fjarveru
Pressan
Fyrir 4 dögum

Vildi minnka álagið á kvöldvöktunum og gerðist raðmorðingi

Vildi minnka álagið á kvöldvöktunum og gerðist raðmorðingi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Óvæntar vendingar í sænsku kynferðisbrotamáli – Grunur beinist að meintum þolanda

Óvæntar vendingar í sænsku kynferðisbrotamáli – Grunur beinist að meintum þolanda
Pressan
Fyrir 4 dögum
Barnaperri handtekinn eftir 13 ár á flótta – Sviðsetti dauða sinn og skráði sig í skóla
Pressan
Fyrir 4 dögum

Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá

Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hryllingur í New Jersey: Ákærð fyrir að stinga tveggja ára bróður sinn
Pressan
Fyrir 4 dögum
Smáræðið sem læknirinn hafði engar áhyggjur af reyndist vera fjórða stigs krabbamein
Pressan
Fyrir 4 dögum

Setti Repúblikanaflokkinn á hliðina með viðtali við umdeildan áhrifavald og er nú kallaður heigull

Setti Repúblikanaflokkinn á hliðina með viðtali við umdeildan áhrifavald og er nú kallaður heigull
Pressan
Fyrir 5 dögum

Birta hrollvekjandi myndband af flugslysinu í Kentucky

Birta hrollvekjandi myndband af flugslysinu í Kentucky
Pressan
Fyrir 5 dögum
Hjónin heyrðu neyðaróp fyrir aftan sig – Myndin varpar ljósi á örvæntinguna
Pressan
Fyrir 5 dögum
Kennir vinsælli vöru um dauða eiginkonunnar – „Þetta fyrirtæki verður að axla ábyrgð“