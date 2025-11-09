Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“

Það var nóvemberkvöld árið 1978 og næturvaktin á Burger Chef í úthverfi Indianapolis í Bandaríkjunum gekk sinn vanagang þar til allt starfsfólkið hvarf. Tveimur dögum síðar fundust þau öll fjögur látin á mismunandi vegu.
Lögreglan bar síðar kennsl á fórnarlömbin sem aðstoðarframkvæmdastjórann Jayne Friedt, 20 ára, og starfsmennina Ruth Ellen Shelton, 17 ára, Daniel „Danny“ Davis, 16 ára, og Mark Flemmons, 16 ára. Fjórmenningarnir hurfu af veitingastaðnum, sem staðsettur er í Speedway, Indiana, þann 17. nóvember 1978 og fundust í skógi vöxnu svæði í nálægu Johnson-sýslu þann 19. Nóvember.
Unglingssamstarfsmaður kom við eftir miðnætti til að hjálpa til við að loka veitingastaðnum og fann bakdyrnar að hluta opnar og öryggishólfið og peningaskúffurnar opin. Bíll Friedts, Chevy Vega, fannst síðar í nærliggjandi almenningsgarði.
Rannsóknarlögreglumenn fundu líkin í nágrenninu, Davis og Shelton höfðu verið skotnir, Friedt hafði verið stungin með veiðihníf sem brotnaði af í brjósti hennar og Flemmons lést af köfnun eftir að hafa hlotið högg, eins og segir í bók Julie Young, The Burger Chef Murders in Indiana.
Um 581 dal var stolið af veitingastaðnum, en veski og um 100 dala mynt voru skilin eftir, sem flækir hugsanlega þá skýringu að um rán hafi verið að ræða.
Mistök í upphafi rannsóknar málsins snemma hafa líklega haft áhrif á málið: Lögreglumenn leyfðu að veitingastaðurinn yrði hreinsaður morguninn eftir áður en rannsóknarvinnu lauk og fjölmargar stofnanir óku ökutækjum gegnum svæðið þar sem líkin fundust. Fyrrverandi lögreglustjóri Speedway, Buddy Ellwanger, viðurkenndi síðar að yfirvöld hefðu „klúðrað þessu frá upphafi“.
Eftir því sem leið á rannsóknina hafa rannsóknarlögreglumenn einbeitt sér að ránsteymi sem tengdist röð rána á skyndibitastaði þetta sumar. Ein kenning hefur verið sú að eitt fórnarlambanna hafi þekkt einhvern af ræningjunum, sem leiddi til morðanna.
Árið 1986 játaði fangi í Indiana að nafni Donald Forrester sök og leiddi rannsóknarlögreglumenn að rotþró þar sem þeir fundu .38 kalíbera hylki sem rannsóknarlögreglumenn töldu tengjast skotárásunum.
En Forrester dró síðar játningu sína til baka og féll á lygamælingaprófum og engar ákærur voru lagðar fram. Rannsóknarlögreglumenn sem unnu að málinu hafa verið ósammála opinberlega um hversu mikið vægi eigi að gefa framburði hans.
Líkamleg sönnunargögn hafa ítrekað verið skoðuð aftur og aftur. Lófafar sem tekið var úr bíl Friedts árið 1978 var síðar skoðuð í gagnagrunnum, en sá sem var merktur í þeirri skoðun var að lokum útilokaður. Málið fór síðar til rannsóknarlögreglumannsins Nicholas Alspach hjá Indiana-ríkislögreglunni, en afi hans aðstoðaði við að rannsaka upprunalega vettvanginn.
Á 40 ára afmæli morðanna árið 2018 birtu rannsóknarmenn ljósmynd af fjögurra og hálfs tommu löngu hnífsblaði sem fannst í bringu Friedts og sögðu að verið væri að leggja fram sönnunargögn til uppfærðra réttarlæknisfræðilegra rannsókna.
„Jayne, Mark, Daniel og Ruth eru raunverulegt fólk, með raunverulegar fjölskyldur, með raunverulega vini sem eiga réttlæti skilið. Ég vona að áður en ég kveð þetta líf fái ég þessi svör,“ sagði Theresa Jefferies, systir Sheltons, á blaðamannafundi hjá Indiana-ríkislögreglunni á þeim tíma.
„Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál,“ sagði lögreglufulltrúinn Bill Dalton hjá Indiana-ríkislögreglunni á sama blaðamannafundi.
Málið er enn óleyst.