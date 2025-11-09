fbpx
Sunnudagur 09.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Pressan
Pressan

Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“

Pressan
Sunnudaginn 9. nóvember 2025 16:00

Ruth Shelton, Mark Flemmons, Jayne Friedt og Daniel Davis

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það var nóvemberkvöld árið 1978 og næturvaktin á Burger Chef í úthverfi Indianapolis í Bandaríkjunum gekk sinn vanagang þar til allt starfsfólkið hvarf. Tveimur dögum síðar fundust þau öll fjögur látin á mismunandi vegu.

Lögreglan bar síðar kennsl á fórnarlömbin sem aðstoðarframkvæmdastjórann Jayne Friedt, 20 ára, og starfsmennina Ruth Ellen Shelton, 17 ára, Daniel „Danny“ Davis, 16 ára, og Mark Flemmons, 16 ára. Fjórmenningarnir hurfu af veitingastaðnum, sem staðsettur er í Speedway, Indiana, þann 17. nóvember 1978 og fundust í skógi vöxnu svæði í nálægu Johnson-sýslu þann 19. Nóvember.

Unglingssamstarfsmaður kom við eftir miðnætti til að hjálpa til við að loka veitingastaðnum og fann bakdyrnar að hluta opnar og öryggishólfið og peningaskúffurnar opin.  Bíll Friedts,  Chevy Vega, fannst síðar í nærliggjandi almenningsgarði.

Rannsóknarlögreglumenn fundu líkin í nágrenninu, Davis og Shelton höfðu verið skotnir, Friedt hafði verið stungin með veiðihníf sem brotnaði af í brjósti hennar og Flemmons lést af köfnun eftir að hafa hlotið högg, eins og segir  í bók Julie Young, The Burger Chef Murders in Indiana.

Um 581 dal var stolið af veitingastaðnum, en veski og um 100 dala mynt voru skilin eftir, sem flækir hugsanlega þá skýringu að um rán hafi verið að ræða.

Mistök í upphafi rannsóknar málsins snemma hafa líklega haft áhrif á málið: Lögreglumenn leyfðu að veitingastaðurinn yrði hreinsaður morguninn eftir áður en rannsóknarvinnu lauk og fjölmargar stofnanir óku ökutækjum gegnum svæðið þar sem líkin fundust. Fyrrverandi lögreglustjóri Speedway, Buddy Ellwanger, viðurkenndi síðar að yfirvöld hefðu „klúðrað þessu frá upphafi“.

Eftir því sem leið á rannsóknina hafa rannsóknarlögreglumenn einbeitt sér að ránsteymi sem tengdist röð rána á skyndibitastaði þetta sumar. Ein kenning hefur verið sú að eitt fórnarlambanna hafi þekkt einhvern af ræningjunum, sem leiddi til morðanna.

Árið 1986 játaði fangi í Indiana að nafni Donald Forrester sök og leiddi rannsóknarlögreglumenn að rotþró þar sem þeir fundu .38 kalíbera hylki sem rannsóknarlögreglumenn töldu tengjast skotárásunum.

En Forrester dró síðar játningu sína til baka og féll á lygamælingaprófum og engar ákærur voru lagðar fram. Rannsóknarlögreglumenn sem unnu að málinu hafa verið ósammála opinberlega um hversu mikið vægi eigi að gefa framburði hans.

Líkamleg sönnunargögn hafa ítrekað verið skoðuð aftur og aftur. Lófafar sem tekið var úr bíl Friedts árið 1978 var síðar skoðuð í gagnagrunnum, en sá sem var merktur í þeirri skoðun var að lokum útilokaður. Málið fór síðar til rannsóknarlögreglumannsins Nicholas Alspach hjá Indiana-ríkislögreglunni, en afi hans aðstoðaði við að rannsaka upprunalega vettvanginn.

Á 40 ára afmæli morðanna árið 2018 birtu rannsóknarmenn ljósmynd af fjögurra og hálfs tommu löngu hnífsblaði sem fannst í bringu Friedts og sögðu að verið væri að leggja fram sönnunargögn til uppfærðra réttarlæknisfræðilegra rannsókna.

„Jayne, Mark, Daniel og Ruth eru raunverulegt fólk, með raunverulegar fjölskyldur, með raunverulega vini sem eiga réttlæti skilið. Ég vona að áður en ég kveð þetta líf fái ég þessi svör,“ sagði Theresa Jefferies, systir Sheltons, á blaðamannafundi hjá Indiana-ríkislögreglunni á þeim tíma.

„Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál,“ sagði lögreglufulltrúinn Bill Dalton hjá Indiana-ríkislögreglunni á sama blaðamannafundi.

Málið er enn óleyst.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Pressan
Fyrir 7 klukkutímum
Hver drap næturvaktina fyrir 45 árum? – „Það er kominn tími til að afhjúpa þetta leyndarmál“
Pressan
Fyrir 8 klukkutímum
Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun
Pressan
Í gær
Sagðist alls ekki vilja hitta Chris Hansen – Gettu hver kom til dyra
Pressan
Í gær
Sinnti gæslu á skólaballi dóttur sinnar – hefur nú verið handtekin og á yfir höfði sér 60 ára fangelsi
Pressan
Í gær
Sögulegt bann tekur gildi á Maldíveyjum
Pressan
Í gær
Sjúklegt athæfi miðaldra klámstjörnu – Sögð hafa afhöfðað barnsföður sinn í ótrúlegum tilgangi
Pressan
Í gær
Stjörnukokkur myrti fyrrverandi og börn þeirra á jóladag
Pressan
Í gær
Orðin þreytt á óboðuðum heimsóknum tengdó og leitar ráða

Mest lesið

Nýtt og óvænt vopn gegn moskítóflugum er í þróun
Sagðist alls ekki vilja hitta Chris Hansen – Gettu hver kom til dyra
Eitt dularfyllsta sakamál síðari ára – Hvað gerðist í lyftunni?
Týndi drengurinn í Flórída sagður í öruggum höndum þó lögregla leiti hans enn – Flókin forræðisdeila
Matvörurnar sem eru hættar í framleiðslu en Íslendingar sakna

Nýlegt

Rændi 145 milljónum króna af bankareikningi þekkts einstaklings
Segir typpastærð fyrrum NFL-leikmannsins hafa verið banabiti hjónabandsins
Halldór vill að lögreglan rannsaki betur andlát systur hans – „Því þetta er mjög óþægilegt“
19 ára sjálfboðaliði kom miður sín heim eftir sölu á Neyðarkallinum: „Hver eru skilaboðin frá þessu aumkunarverða fólki til næstu kynslóðar?“
Krefst bóta eftir ruddalegt athæfi á skemmtistað
Óttast að Arsenal geti slegið ótrúlegt met
Segist hafa séð flygildi fyrir ofan hús Þorgríms Þráinssonar
Rekinn úr starfi í gær
Þetta er síðasta myndin af henni á lífi – Hélt hún væri að fara á stefnumót
Pressan
Fyrir 2 dögum
Fyrrverandi fulltrúi CIA: Kínverjar og Rússar senda „kynlífsnjósnara“ til Bandaríkjanna
Pressan
Fyrir 2 dögum

Faðir stúlkunnar fannst látinn – Skilaði sér ekki til afplánunar

Faðir stúlkunnar fannst látinn – Skilaði sér ekki til afplánunar
Pressan
Fyrir 2 dögum
Jóhann Karl fyrrum Spánarkonungur rifjar upp þegar hann drap 14 ára bróður sinn
Pressan
Fyrir 2 dögum
Vilja þyrma lífi fanga á dauðadeild
Pressan
Fyrir 3 dögum

Bjargaði lífi fjögurra barna og mannsins sem hótaði að drepa þau

Bjargaði lífi fjögurra barna og mannsins sem hótaði að drepa þau
Pressan
Fyrir 3 dögum

Þingkona missti stjórn á sér á flugvelli og urðaði yfir starfsmenn

Þingkona missti stjórn á sér á flugvelli og urðaði yfir starfsmenn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Snýr óvænt aftur eftir 8 ára fjarveru
Pressan
Fyrir 3 dögum

Vildi minnka álagið á kvöldvöktunum og gerðist raðmorðingi

Vildi minnka álagið á kvöldvöktunum og gerðist raðmorðingi
Pressan
Fyrir 3 dögum
Óvæntar vendingar í sænsku kynferðisbrotamáli – Grunur beinist að meintum þolanda
Pressan
Fyrir 3 dögum
Barnaperri handtekinn eftir 13 ár á flótta – Sviðsetti dauða sinn og skráði sig í skóla
Pressan
Fyrir 3 dögum

Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá

Feðgar létust þegar geitungar réðust á þá
Pressan
Fyrir 3 dögum

Hryllingur í New Jersey: Ákærð fyrir að stinga tveggja ára bróður sinn

Hryllingur í New Jersey: Ákærð fyrir að stinga tveggja ára bróður sinn
Pressan
Fyrir 3 dögum
Smáræðið sem læknirinn hafði engar áhyggjur af reyndist vera fjórða stigs krabbamein
Pressan
Fyrir 3 dögum
Setti Repúblikanaflokkinn á hliðina með viðtali við umdeildan áhrifavald og er nú kallaður heigull
Pressan
Fyrir 4 dögum

Birta hrollvekjandi myndband af flugslysinu í Kentucky

Birta hrollvekjandi myndband af flugslysinu í Kentucky
Pressan
Fyrir 4 dögum
Hjónin heyrðu neyðaróp fyrir aftan sig – Myndin varpar ljósi á örvæntinguna
Pressan
Fyrir 4 dögum
Kennir vinsælli vöru um dauða eiginkonunnar – „Þetta fyrirtæki verður að axla ábyrgð“
Pressan
Fyrir 4 dögum
Fyrsta brúðkaup í Notre Dame í þrjá áratugi – Erkibiskupinn gaf sérstakt leyfi
Pressan
Fyrir 4 dögum

Alræmdur fjöldamorðingi dó í fangelsi á sunnudag

Alræmdur fjöldamorðingi dó í fangelsi á sunnudag
Pressan
Fyrir 5 dögum

Viðtal Trump við 60 Minutes veldur fjaðrafoki – Fólk hefur áhyggjur af heilsu hans og minni

Viðtal Trump við 60 Minutes veldur fjaðrafoki – Fólk hefur áhyggjur af heilsu hans og minni
Pressan
Fyrir 5 dögum
Dick Cheney er látinn
Pressan
Fyrir 5 dögum

Telja sig vita hvert Andrés fyrrum Bretaprins ætli að flýja eftir fjölmiðlafárið

Telja sig vita hvert Andrés fyrrum Bretaprins ætli að flýja eftir fjölmiðlafárið
Pressan
Fyrir 5 dögum
Nýjasta tækið í vopnabúri Pútíns vekur óhug
Pressan
Fyrir 5 dögum
Vilja að sænska ríkið fái leyfi til að búa til barnaklám
Pressan
Fyrir 5 dögum

Fyrrverandi fréttakona grunuð um voðaverk á hrekkjavökunni

Fyrrverandi fréttakona grunuð um voðaverk á hrekkjavökunni
Pressan
Fyrir 5 dögum

Ótrúlegt sakamál í Bretlandi – Bæjarfulltrúi ákærður fyrir að kúga þingmann

Ótrúlegt sakamál í Bretlandi – Bæjarfulltrúi ákærður fyrir að kúga þingmann
Pressan
Fyrir 5 dögum
George Clooney: Mistök að láta Kamölu Harris taka við af Biden
Pressan
Fyrir 6 dögum
Óhugnaður eftir að 13 ára stúlka komst í kynni við mann á Snapchat